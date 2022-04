Nasz obrany kurs jest dobry. Europrofil z Olsztynka o konkursie "Sternik. Cała naprzód!"

— Czym obecny kryzys związany z wojną na Ukrainie różni się w Państwa przypadku od poprzedniego?

— Wojna w Ukrainie dotknęła nas bardzo osobiście, podobnie jak większość ludzi. Niepokój zarówno o bezpieczeństwo, jak i możliwość prowadzenia działalności w niepewnej sytuacji geopolitycznej spędzają nadal sen z powiek chyba wszystkim przedsiębiorcom. Część naszej załogi to osoby pochodzące z Ukrainy. Wiele z nich opuściło pracę, decydując się na powrót i obronę swojego kraju. Część ściągnęła swoje rodziny i wraz z nimi zamierza udać się dalej, na Zachód. Rozumiemy to i zdajemy sobie sprawę, jak trudne to były decyzje. Nasza załoga tym samym zmniejszyła się liczebnie, co zmusiło nas do ponownego dostosowania się do zaistniałych okoliczności.

W przypadku tego kryzysu wszystko stanęło pod znakiem zapytania. W przypadku pandemii natomiast staliśmy przed wyzwaniem związanym z dywersyfikacją naszej produkcji. Z tej próby na szczęście wyszliśmy zwycięsko, choć była to długa i wyboista droga.

Obecny kryzys ma znacznie większy zasięg i dotyka prawie każdego obszaru życia i działalności. To kolejne wyzwanie dla nas, przedsiębiorców i wielka niewiadoma dla wszystkich Polaków. Nasze pokolenie znało wojnę jedynie z podręczników historii czy z przekazów naszych dziadków. Współczesne wojny toczyły się daleko od Europy, tym bardziej od Polski. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji w obliczu tak niewyobrażalnego kryzysu jest największym wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy dotychczas.

— Projekt „Sternik” — z założenia wyróżnia liderów, którzy „potrafią patrzeć za horyzont”. Jakie wartości dodane zobaczyli Państwo w projekcie? Co skłoniło Państwa do złożenia aplikacji?

— Zgłosiliśmy się do „Sternika” 2021 w momencie, kiedy kryzys związany z pandemią trwał już nieco ponad rok. Z perspektywy czasu był to okres, gdy największy sztorm został już za nami, jednak, jak to na morzu bywa, aura zmienia się nieprzewidywalnie. Czuliśmy jednak, że najgorsze mamy za sobą, choć do przysłowiowego brzegu wciąż było daleko. Innymi słowy, mogliśmy świadomie reagować na rozwój sytuacji związanej z kryzysem i odpowiednio szybko działać. Gdy dowiedzieliśmy się o konkursie „Sternik”, poczuliśmy, jakby był on kierowany właśnie do nas. Wzburzone morze pandemicznych realiów dało nam poczucie, że jesteśmy zaprawionymi w boju żeglarzami. Stąd też decyzja, aby przystąpić do konkursu. Dostrzegliśmy dzięki niemu nasz potencjał. Nasz zespół przetrwał ogromną próbę, na jaką wystawił nas czas covidu. Utwierdziliśmy się także w przekonaniu, że obrany kurs był dobry. Należycie udało się nam wykorzystać możliwości, jakie pojawiły się w związku z decyzjami podjętymi w tak trudnych okolicznościach, gdzie poprzeczka postawiona była bardzo wysoko. To nas zdecydowanie umocniło.

— Są Państwo laureatami nagrody specjalnej BGK w pierwszej edycji konkursu. Jakie emocje Wam wtedy towarzyszyły?

— Przede wszystkim byliśmy ogromnie zaskoczeni, że to nam kapituła konkursu postanowiła przyznać nagrodę specjalną. To wielkie wyróżnienie. Czujemy się zaszczyceni. Nagroda była i jest dla nas uhonorowaniem wielkiego wysiłku, jaki włożyliśmy w realizację planu, na który postawiliśmy. Z samym ogłoszeniem wyników konkursu wiąże się pewna anegdota. Otóż w momencie, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród w konkursie „Sternika”, byliśmy przekonani, że zapewne udało się nam znaleźć w gronie finalistów. Podczas gali, w trakcie odczytywania nazw firm w kategorii, w której startowaliśmy, emocje sięgały zenitu. Gdy wymieniono wszystkie firmy i zdobyte przez nie miejsca (trzecie, drugie i pierwsze) i Europrofil nie był żadną z nich, poczuliśmy, że radość była przedwczesna i że samo zaproszenie na galę wcale nie oznaczało przynależności do grona laureatów. I jakże wielkie było nasze zaskoczenie, gdy pani dyrektor Anna Bułło ogłosiła, że kapituła jednogłośnie postanowiła przyznać jednej z firm nagrodę specjalną. I byliśmy to my Do dziś to wspomnienie przywołuje emocje: radość i dumę.

— Czy Państwa zdaniem takie inicjatywy jak konkurs „Sternik”, organizowany przez BGK, są pewną formą docenienia przedsiębiorców/wymiany wiedzy? Dlaczego warto startować w tego typu projektach?

Jak najbardziej warto, inicjatywy tego typu pozwalają nabrać wiatru w żagle. Są swego rodzaju potwierdzeniem tego, że podjęte trud, wysiłek oraz ryzyko, z jakim wiązało się przedsięwzięcie, były warte tego zadania. To pokazuje, że zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz determinacja poparta ciężką pracą są w stanie otworzyć przed nami drzwi, do których wcześniej nawet nie myślało się pukać. Są potwierdzeniem zasadności tego trudu oraz możliwością daleko idącego rozwoju.

— Jakie największe wyzwania stawia przed przedsiębiorcami pandemia, a teraz — dodatkowo — obecna sytuacja geopolityczna?

— Skala i złożoność problemów, które niesie kryzys spowodowany przez pandemię oraz wojnę w Ukrainie, która wybuchła w tak krótkim odstępie czasu, jest ogromna. W zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności wyzwaniem jest podejmowanie decyzji z zakresu finansów, inwestycji, rozwoju firm, możliwości udźwignięcia nieustająco rosnących kosztów wywołanych bardzo wysokim poziomem inflacji, niestabilnością rynku walut, rynku gazu i energii i wielu innych czynników. To niestety piętrzące się problemy, które przekładają się w wielu przedsiębiorstwach na utrzymanie poziomu zatrudnienia, zmniejszenie skali realizowanych działań czy wręcz na opłacalność prowadzenia niektórych gałęzi działalności. O ile nauczyliśmy się żyć z pandemią według wypracowanych już zasad higienicznych i sanitarnych oraz radzić sobie z istniejącym kryzysem, o tyle trudniej przewidzieć, co może się wydarzyć w obecnej sytuacji geopolitycznej oraz w obliczu pogłębiającego się przez nią kryzysu. Zapewne każdy zadaje sobie pytanie, czy i jak długo zdołamy to udźwignąć. Ten egzamin jest dopiero przed nami.



— Czy warto wziąć udział w konkursie?

— Oczywiście, że warto. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału! Jest to doskonała szansa na promocję, budowanie marki i przestrzeń do dzielenia się dobrymi praktykami w biznesie.