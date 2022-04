ХРИСТОС ВОСКРЕС – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

W tym roku Święta Wielkanocne naznaczone są krwią niewinnych ludzi w Ukrainie spowodowane agresją Rosji. W takim tragicznym momencie wojny przychodzi do nas Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Jego Orędzie Wielkanocne przepełnione nadzieją staje się szczególnym źródłem pocieszenia i optymizmu.

Zmartwychwstanie Chrystusa otwiera przed nami nową rzeczywistość, która przezwycięża smutek i pesymizm, które są zawsze znakiem braku wiary i działania złego ducha. Chrystus przychodzi i przynosi pokój, bo on pokonał śmierć, pokonał zło i grzech. W dniu tak szczególnym zaprasza nas, abyśmy poszli za Nim. Zaprasza nas, abyśmy budowali świat, w którym dobro jest mocniejsze od zła i zawsze zwycięża. Niech Jego zwycięstwo oddali z tej ziemi szaleństwo wojny, nienawiści, kłamstwa, pogardy wobec drugiego człowieka.

Dzisiaj obejmuję wszystkich uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i wyruszenia w nieznane. Jest to bardzo trudny czas w waszym życiu, połączony z rozłąką z bliskimi. Naznaczony cierpieniem. W życiu Jezusa Chrystusa też było cierpienie, krzyż i śmierć. Ale on zwyciężył, bo zmartwychwstał. Dzisiaj też rodzi się dla was nowe życie, kiedy odnajdujecie bezpieczeństwo, pokój, opiekę w nowych rodzinach. Dzisiaj witamy was w naszych greckokatolickich świątyniach, gdzie razem będziemy śpiewać, wielokrotnie powtarzając jakże ważne słowa – Chrystos Woskres – Chrystus zmartwychwstał. Nie znając się, stoimy jeden obok drugiego. Dzisiaj tworzymy rodzinę, która pragnie pokoju, miłości, dobra i radości dla siebie i swoich współbraci.

Dziękuję całej rzeszy wolontariuszy, którzy otworzyli swoje serca, domy, otworzyli rzeczywistość, której być może sami się nie spodziewali. Stało się to sposobnością do okazania sobie dobroci w myśl słów Chrystusa Pana: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mi uczyniliście”. Dzisiaj wsłuchajmy się w słowa, które przynosi Zmartwychwstały Chrystus: Pokój Wam.

Wszystkim wiernym Cerkwi greckokatolickiej oraz prawosławnym życzę Bożego błogosławieństwa, nadziei i wiary od zmartwychwstałego Chrystusa. Pokój Jezusa Chrystusa niech wypełnia nasze serca, nasze domy, narody, Ukrainę, cały świat. Niech pośród życiowych trudów i przeciwności obecność Zmartwychwstałego Pana zaowocuje w naszym życiu autentyczną miłością okazywaną cierpiącym, ubogim, chorym, każdemu bliźniemu. Niech Chrystus dodaje nam odwagi, by zmieniać świat na lepsze.

Chrystos Woskres – Woistynno Woskres,

Chrystus Zmartwychwstał – Zaprawdę zmartwychwstał

ks. Arkadiusz Trochanowski

biskup greckokatolickiej diecezji olsztyńsko-gdańskiej