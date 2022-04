Kolory wpływają nie tylko na nastrój

— Dziś razem z innymi kobietami tworzysz mapy marzeń. Co było początkiem?

— Na co dzień zajmuję się geodezją, topografią. Redagując mapę posługuję się symbolami i kolorami, żeby pokazać charakterystyczne cechy danego miejsca, mapa ułatwia orientację w przestrzeni, obranie właściwej drogi i ostatecznie osiągnięcie celu. Całkiem przypadkiem trafiłam na artykuł w gazecie, o mapie marzeń. Zauważyłam związek między klasyczną mapą, a mapą naszych marzeń.

— Kiedy analiza kolorystyczna pojawiła się na twojej drodze?

— Analiza kolorystyczna nie pojawiła się od razu. Posłużę się tutaj cytatem Steve’a Jobsa. Powiedział, że przez całe życie zbieramy doświadczenia, które są kropkami. Jednak dopiero patrząc wstecz, możemy je połączyć. I tak było ze mną. Najpierw było to zdarzenie z mojego dzieciństwa, kiedy moja mama założyła mi błękitną sukienkę i podsumowała: „pięknie wyglądasz, jesteś panią zimą”. Wtedy analiza kolorystyczna pojawiła się w moim życiu po raz pierwszy, choć jeszcze o tym nie wiedziałam.

Mój tata był daltonistą. Dowiedział się o tym, kiedy zdawał egzaminy do Wyższej Szkoły Morskiej.To nie jest tak, że daltonista widzi świat tylko w czerni bądź bieli. Może to być selektywne widzenie barw. To było niesamowite, bo tata namalował kilka obrazów. Zajmował się też elektroniką, gdzie rozróżnianie kolorów też było ważne, wtedy pełniłam rolę jego asystentki kolorystycznej. W końcu, niecałe 10 lat temu, przyszła moja metamorfoza. Wygrałam konkurs Makeupowni w Olsztynie, organizowany z okazji Dnia Kobiet. Wygrana zapoczątkowała szereg pozytywnych zmian w moim życiu, których wtedy potrzebowałam.

— To wymagało spotkania na swojej drodze ludzi, którzy pokazali, jak wyznaczać cele.

— Tak, duże znaczenie miały też warsztaty olsztyńskiego festiwalu Baba Fest, których jestem wieloletnią fanką. Kiedy nadchodził październik, przez trzy dni uczestniczyłam w niemal wszystkich warsztatach. Spotkałam niesamowite kobiety, dzięki którym nauczyłam się m.in., jak wytyczać kolejne cele, jak realizować marzenia. Wśród nich była Dominika Świątecka-Majewska. Ona nauczyła mnie m.in., jak marzyć, żeby określone rzeczy zaczęły się w moim życiu spełniać. Poszukiwanie własnego stylu i kolorów, zaowocowało uczestnictwem w licznych warsztatach, szkoleniach, webinarach, szukałam publikacji, książek, artykułów. Uczyłam się opisywać kolory, porównywać je względem siebie, wybierać te właściwe i korzystne dla mnie.

— Co na temat kolorów odkryłaś po latach?

— Fakt, że komunikujemy się kolorami. Robimy to intuicyjnie, nikt nas tego nie uczy. Mamy zaledwie kilka sekund na zrobienie tzw. pierwszego wrażenia. To bardzo mało. Gdy dodam jeszcze, że ponad 50 proc. przekazu pochodzi z tego, co niewerbalne, to już wiemy, jak ważny jest nasz wygląd, a przede wszystkim jakiego koloru ubrania mamy na sobie. To też może determinować nasz odbiór przez inne osoby.

— Kolory mają określony ładunek energii – tak uważa francuski designer, Jean-Gabriel Causse w książce „Niesamowita moc kolorów”. Mają wpływ na naszą psychikę i fizjologię. Na zdolność do koncentracji, na pragnienia. Nie bez powodu więc głównym tematem twojego TikToka stała się moc barw.

— Moje TikToki są po to, by pokazać, że każdy kolor ma swoją energię. A odpowiednią dla naszej urody i temperamentu barwę można wyliczyć niemal matematycznie. Tak, ja podchodzę do tematu, jako inżynier i tak naprawdę ma sens. Chociaż to taka dziedzina, w której jest miejsce na popełnianie błędów, na zmianę, zabawę i eksperymenty.

— Tym bardziej powinniśmy na to zwrócić uwagę, bo na swoim TikToku mówisz, że 95 procent ludzi nie zna swojego typu kolorystycznego.

— Tak, na swoim profilu przeprowadziłam ankietę na ten temat i okazało się, że właśnie niewiele osób wie, na czym polega analiza kolorystyczna. Dziś nie jest to usługa ekskluzywna, a wręcz inkluzywna, dostępna na wyciągnięcie ręki. Myślę, że każdy chciałaby znać swoje idealne, indywidualne kolory, jednak nie zawsze wiemy, jak się do tego zabrać. Co więcej, często też myślimy, że to wiedza dostępna jedynie dla wtajemniczonych i stylistek, za ogromne pieniądze. A tak nie jest, bo jest w naszym zasięgu.

— Na czym polega analiza kolorystyczna?

— Analiza kolorystyczna wyróżnia cztery podstawowe typy urody: wiosnę, lato, jesień i zimę. Jest jednak sporo osób, które nie pasują całkowicie do charakterystyki tylko jednej pory roku. Nie każdy z nas jest wyrazistą panią zimą czy jesienią. To zdarza się wyłącznie w kreskówkach Disney’a. W realnym życiu możemy być panią zimą, ale również trochę panią jesienią albo zimą i latem. Dlatego powstała analiza kolorystyczna według 12 typów urody, które ułatwiają indywidualny dobór.

— Dlaczego warto odkryć swój kolor. Po co?

— Odpowiednia kolorystyka garderoby potrafi odmłodzić. Powoduje, że włosy i oczy zyskują blask, a cera ma zdrowszy koloryt. Kiedy wyglądasz dobrze, czujesz się dobrze. Codziennie stykamy się z różnymi odcieniami, które mogą wpływać na nasz nastrój, a czasem nawet nastawienie do życia. Kiedy masz gorszy dzień, zrezygnuj z czerni. Porzuć schematy. Wybierz ulubiony kolor, a nie czerń, która jest jak pancerz.

— Chciałabyś, żeby kobiety poznały swój typ kolorystyczny, i umiały później z tego korzystać. Wiedzieć, który odcień będzie ciepły, a który chłodny, który zgaszony i nasycony. I jaki niesie przekaz?

— Tak. Język kolorów nie wartościuje kolorów na "lepszy" czy "gorszy". Tu nie oceniamy, a przyglądamy się „jaki jest”. Dzięki temu, podkreślamy piękno i indywidualność. Mówimy, że kolor komplementuje urodę. Oczywiście kolory mogą wzbudzać emocje. Celem analizy kolorystycznej jest wzbudzenie emocji harmonii, spokoju, pewności siebie.

— Dlaczego jeszcze warto wybierać kolor świadomie?

— Jeśli kolor naszych ubrań, dodatków, jest harmonijny, jesteśmy odbierani właśnie w ten sposób. Nawet, jeśli nie wypowiedzieliśmy jeszcze ani jednego słowa. To także korzyści dla środowiska naturalnego i naszego portfela. Świadomie tworząc naszą garderobę nie wpadamy w pułapkę fast fashion, tzw. szybkiej mody, która ma katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego. W kwietniu producenci odzieży próbują przekonać miliardy konsumentów, że spodnie z marca przestały być modne. Tak samo jak płaszcz, sukienka i koszula. Wpadamy w sidła mody, która nakazuje nam określoną kolorystykę. Barwy, które nie zawsze nam pasują. A jeśli będziemy znać swój typ kolorystyczny, jesteśmy w mniejszym stopniu narażeni na kompulsywne zakupy. Staniemy się świadomymi konsumentami. Wiem, o czym mówię, bo sama to wszystko przeszłam. Też kupowałam ubrania, które zupełnie mi nie pasowały. Też tam byłam.

— Jak dużo kolory zmieniły w twoim życiu?

— Poczułam, że mówienie o roli kolorów stało się moją misją. Dziś analiza kolorystyczna jest moją pasją, która mnie pozytywnie nakręca. Jest skutecznym i prostym narzędziem do wprowadzenia w życiu pozytywnych zmian i osiągania poczucia szczęścia.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz