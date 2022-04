Wody rzek i jezior zatętnią życiem

Ponad milion 200 tysięcy sztuk wylęgu szczupaka trafiło do wód rzeki Pisy i Narwi oraz jezior Łaźno, Silec, Stoczek, Iławki, Wityny, Krzywe, Kiełki i Reszki. Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczął wiosenne zarybianie obwodów, na których prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką.

Wpuszczany do rzek i jezior wylęg pochodzi z Gospodarstwa Rybackiego Bartołty Wielkie, a odbierany jest z wylęgarni w Ostrołęce.

— Larwy szczupaka wpuszcza się do starorzeczy, rowów i dopływów rzek Pisy i Narwi, a nie do głównego koryta, co zmniejsza śmiertelność wylęgu spowodowaną drapieżnictwem większych ryb, a także stwarza optymalne warunki do żerowania i wzrostu. Na jeziorach larwy szczupaka wpuszczane są wzdłuż linii brzegowej — wyjaśnia Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jak dodaje, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku wprowadza głównie gatunki drapieżne będące regulatorami ryb małocennych, tzn. drobnych karpiowatych, które odpowiadają za eutrofizację – czyli proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki — co ma doprowadzić do podniesienia żyzności wód zbiorników wodnych.

Zaznacza, że prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej to nie tylko odłowy, ale także konieczność wykonywania wielu zabiegów służących prawidłowemu funkcjonowaniu ekosystemów wodnych: zarybianie, wspieranie gatunków zagrożonych wyginięciem (np. brzana czy pstrąg potokowy), a także prowadzenie ewidencji odłowów wędkarskich.

Łukasz Razowski