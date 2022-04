Kierowcy, szykujcie się na korki. Rusza kolejny etap budowy ronda na DK51 w Dywitach

Nie trzeba jasnowidza, żeby przewidzieć, co czeka kierowców w związku z kolejnym etapem budowy ronda na DK 51 koło Dywit. Od czwartku (21 kwietnia) będzie tam obowiązywać ruch wahadłowy, a to oznacza, że trzeba będzie postać w korku. Pytanie tylko jak długo?

W czwartek (21 kwietnia) drogowcy zaczynają kolejny etapy budowy ronda na skrzyżowaniu DK51 koło Dywit z ulicą Wadąską oraz drogą do osiedla Sterowców. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo w związku z robotami będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Prace będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni DK51, przebudowie podziemnych sieci oraz budowie pierścienia ronda.

Ruch wahadłowy będzie odbywał się po na równoległej do DK51 nowej drodze objazdowej (w przyszłości będzie to droga dla rowerów). W ciągu dnia ruchem kierować będą sygnaliści, wieczorem i godzinach nocnych uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu?

— Zostanie zamknięty wjazd z DK51 na drogę powiatową w kierunku Kieźlin — tłumaczy Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. — Dojazd do Kieźlin i cmentarza komunalnego będzie możliwy tylko od miejscowości Wadąg. Z kolei miejsce połączenia DK51 z drogą do Osiedla Sterowców zostanie na czas robót przeniesione poza obręb budowy, bliżej Dywit.

Jak dodaje szacowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu to 3-4 miesiące. Na odcinku, gdzie będą toczyły się prace budowlane, ograniczono prędkość do 40 km/h oraz wprowadzono zakaz wyprzedzania.

Rondo jest potrzebne, bo na osiedlu Sterowców już stoi kilkanaście budynków, a w sumie ma tu mieszkać 5 tys. osób. To będzie małe miasto, a już robi się tu niebezpiecznie, kiedy jadący z Olsztyna próbują na skrzyżowaniu skręcić w stronę os. Sterowców. Blokują tym samym ruch na krajówce. Problem z włączeniem się do ruchu mają również jadący od strony Kieźlin w kierunku Olsztyna.

Drogowcy przekonują, że rondo pozwoli na sprawne włączenie do drogi krajowej nr 51 ruchu z kierunku cmentarza i Kieźlin z jednej strony i z osiedla Sterowców z drugiej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Ponadto uspokoi nieco ruch na tym odcinki DK 51.

— Fragment DK51 Dywity - Olsztyn to długi, prosty odcinek, na którym kierowcy mają tendencję do rozwijania nadmiernych prędkości, a na którym funkcjonują przejścia dla pieszych i ciąg pieszo-rowerowy — zauważa Karol Głębocki. — Rondo wraz z wyspami azylu na przejściach dla pieszych uspokoi ruch i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Koszt inwestycji wynosi 6,1 mln zł, z czego połowę wykłada GDDKiA a drugą połowę wspólnie gmina Dywity i spółka Arbet, która buduje osiedle Sterowców. Rondo ma być gotowe w lutym przyszłego roku., zgodnie bowiem z umowa wykonawca ma 18-miesięcy zrealizowanie inwestycji, ta została zawarta w sierpniu ub. roku.

Nie jest to może jakaś wielka inwestycja, ale na pewno bardzo strategiczną z punktu widzenia ruchu od północy Olsztyna. Ruch wahadłowy zawsze oznacza korki, że trzeba trochę postać. Jednak w tym przypadku zapewne dłużej niż krócej, bo chodzi o jedną z trzech najbardziej zatłoczonych wylotówek z Olsztyna. Jak wynika z generalnego pomiaru ruchu na drogach krajowych, który prowadzony był w latach 2020/2021, średnie natężenie ruchu na DK 51 z Olsztyna w kierunku Dywit wynosi 12 907 pojazdów na dobę. Tylko większy ruch jest na wylotówce z Olsztyna w stronę Stawigudy oraz w kierunku Barczewa. Trzecią najbardziej ruchliwą wylotówką z miasta jest właśnie droga DK 51 w stronę Dywit. Jak to przekłada się na obciążenie olsztyńskich ulic, które są odcinkami dróg krajowych, tego już nie wiemy, bo generalny pomiar ruchu nie obejmuje odcinków dróg krajowych, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez GDDKiA. Wystarczy jednak popatrzeć, co dzieje się rano na al. Wojska Polskiego, czy ul. Sybiraków, jak są bardzo zakorkowane, by zdać sobie sprawę, jak potężny strumień aut wlewa się i wylewa tędy codziennie z miasta.

Bez wątpienia wielu kierowców pewnie będzie szukało możliwości ominięcia budowy, choćby jadąc do Olsztyna drogą przez Różnowo i Słupy. To z kolei oznacza dużo większy ruch na coraz bardziej zapchanej ulicy Jagiellońskiej z wąskim gardłem, jakim jest skrzyżowanie z al. Sybiraków.



Oczywiście nie byłoby tych problemów, gdyby była północna obwodnica Olsztyna, ale tu dopiero trwają prace projektowe. Prace są na etapie wyboru korytarza, a więc decyzji, czy obwodnica będzie biec po stronie zachodniej Olsztyna, czy po wschodniej. W obu korytarzach projektanci nakreślili 14 wariantów zarówno obwodnicy Olsztyna, jak i Dywit. Do 30 kwietnia można zgłaszać zarówno do GDDKiA jak i projektanta swoje uwagi w sprawie północnej obwodnicy. A tych wpłynęło już grubo ponad sto. Wszystkie trafią do projektanta, który ma je przeanalizować i wziąć ewentualnie pod uwagę w dalszych pracach projektowych. GDDKiA zapowiedziała, że zgłoszone uwagi, opinie zostaną zebrane i przedstawione w syntetycznym opracowaniu, które opublikuje w maju na stronie internetowej projektu.

Zgodnie z planami do końca tego roku ma zostać wybrany korytarz obwodnicy. I już wiadomo, że trudno będzie o kompromis, bo generalnie wszyscy są za obwodnicą, ale z dala od swoich okien. Zgodnie z harmonogramem obwodnica ma być gotowa w II kwartale 2031 roku.

Andrzej Mielnicki