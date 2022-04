[VIDEO] Drogowe podsumowanie świąt. Nowy czarny punkt w Olsztynie?

To był pracowity weekend dla policjantów z Komendy Miejskiej w Olsztynie. Wielu kierowców poczuło świąteczny nastrój i zapomniało o przestrzeganiu przepisów drogowych. Do dwóch groźnych zdarzeń drogowych w odstępie kilkudziesięciu minut doszło na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie. Mamy nowy czarny punkt na drogowej mapie Olsztyna?

W piątek (15 kwietnia) policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego na DK 16 w pobliżu m. Wójtowo. 54-letni kierowca osobowego mercedesa z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka fordem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.

Tego samego dnia policyjni wywiadowcy zatrzymali do kontroli zniszczone bmw, które miało uszkodzone przedni zderzak, lampy i karoserię pojazdu oraz wyciekały płyny eksploatacyjne. Jednak kierowca nie przejmował się stanem pojazdu, co mogło być spowodowane wypitym wcześniej alkoholem – mężczyzna miał ponad 0,5 promila. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że na 35-latku ciąży potrójny sądowy zakaz kierowania pojazdami. Ponadto w trakcie czynności policjanci ustalili powód uszkodzeń auta. Okazało się, że chwile wcześniej mężczyzna doprowadził do kolizji z autobusem komunikacji publicznej, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

35-latek odpowie za kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W sobotę rano (16 kwietnia) oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna kierujący lexusem nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w osobowego forda. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiła 49-letnia kierująca fordem, na szczęście nic poważnego jej się nie stało, a zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze zatrzymali 52-latkowi prawo jazdy i sporządzili dokumentację do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach.

Kilkadziesiąt minut później w tym samym miejscu doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. 38-letni kierujący osobowym oplem potrącił 66-latkę przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych. Policjanci z olsztyńskiej drogówki udzielili kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali ją Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Obrażenia pieszej były na tyle poważne, że zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. 38-latkowi zostały zatrzymane prawo jazdy. Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.



W niedzielę (17 kwietnia) oficer dyżurny otrzymał informację o przewróconym osobowym oplu w przydrożnym rowie na DK-16. Funkcjonariusze na miejscu porzucone auto, a kierowca odszedł z miejsca zdarzenia, jednak nie zaszedł zbyt daleko. Po krótkiej rozmowie 25-latek przyznał funkcjonariuszom, że to on doprowadził do zdarzenia drogowego. Badanie policyjnym alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Wkrótce przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna.

W poniedziałek (18 kwietnia) wieczorem policyjni wywiadowcy zauważyli osobowe audi, którego kierowca jechał zygzakiem. Policjanci zatrzymali pojazd. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był nietrzeźwy. W organizmie 54-latka krążył ponad 0,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę, pomimo dożywotniego sądowego zakazu kierowania pojazdami. 54-latek był również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

54-latek został zatrzymany i we wtorek (19 kwietnia) najprawdopodobniej trafi do zakładu karnego. Mężczyzna przed sądem odpowie za kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i na zakazie. Kodeks karny w tym przypadku przewiduję karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KMP w Olsztynie