Finlandia i Szwecja wejdą do NATO?

W ciągu ostatnich miesięcy ilość Finów, którzy widząc, co się dzieje w Ukrainie, chcieliby, by ich kraj wstąpił do NATO, zwiększyła się do 62 proc. A 84 proc. (z 59 proc. rok temu) uważa, że „Rosja stanowi zagrożenie dla Finlandii”. Wśród oficerów liczba zwolenników wejścia do sojuszu zwiększyła się aż do 91 proc.

Za Helsinkami może pójść Sztokholm, już ponad połowa Szwedów wyraża taką chęć. Oba kraje konsultują się przed rozmowami z sojuszem. Brytyjski „Times” uważa, że Finlandia wstąpi do sojuszu do czerwca, po niej zrobi to Szwecja.

Jeśli do tego dojdzie, na Bałtyku Rosja będzie graniczyła wyłącznie z państwami NATO. Ewentualne ćwiczenia swej floty będzie musiała prowadzić na wodach otoczonych ze wszystkich stron siłami paktu.



Sojusz zaś, poza niewątpliwym wzmocnieniem dwoma silnymi i demokratycznymi państwami, znacznie poprawi sytuację swej wschodniej flanki. Obecnie państwa bałtyckie łączy z pozostałymi sojusznikami wąski, lądowy korytarz między Litwą a Polską koło Suwałk. Rosja cały czas przekonuje, że może go łatwo przeciąć (atakując jednocześnie z obwodu kaliningradzkiego i Białorusi). Jeśli do NATO dołączy Finlandia i Szwecja, w przypadku konfliktu z Moskwą to rosyjskie siły zostaną zablokowane: flota w Petersburgu, jak i oddziały znajdujące się w okolicach Kaliningradu. Wątpliwe, by jakiemuś okrętowi udało się wydostać na pełne morze, a nawet jeśli tak (na przykład podwodnemu) – bardzo szybko zostanie zniszczony.

Wspólne ćwiczenia NATO z Finlandią i Szwecją odbywaja sie juz od dłuzszego czasu



Ewentualna rezygnacja przez Skandynawów ze swej neutralności byłaby ogromną porażką rosyjskiego lidera. Przypomnijmy: Putin zaczynał jesienią ubiegłego roku konflikt z Zachodem pod hasłem „cofnięcia NATO do granic z 1997 roku” (czyli bez państw Europy Środkowej), a w rezultacie już wkrótce granica Rosji z państwami sojuszu może być ponaddwukrotnie dłuższa, gdy Finlandia wstąpi do NATO-jej granica z Rosją to ponad 1300 kilometrów.