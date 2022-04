dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

Premier do kombatantów: jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, co zrobiliście dla Polski

Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, co zrobiliście dla Polski, za to, że nie wahaliście się "rzucić swój życia los na stos". Polska dzisiaj składa wam hołd najwyższej próby za waszą odwagę, walkę - za to, co zrobiliście dla Rzeczypospolitej - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w piątek w spotkaniu wielkanocnym z przedstawicielami środowisk kombatanckich, które odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Szef rządu przypomniał, że w tym roku Wielki Piątek zbiega się z Międzynarodowym Dniem Kombatanta. „Miałem wyjątkowy zaszczyt spotkać się z naszymi weteranami, ludźmi, którzy walczyli o wolność naszą, wolność waszą; tak jak dziś na Ukrainnie toczy się również walka o naszą wolność” – mówił premier.

Morawiecki powiedział, że z polskimi kombatantami rozmawiał m.in. o „zderzeniu cywilizcji”. „O zderzeniu cywilizacji, które miało miejsce w czasie II wojny światowej, ale także o zderzeniu cywilizacji współcześnie – tej cywilizacji ze wschodu, która niszczy, depcze prawo ludzkie, niszczy to, co bezbronne, to, co słabe, piękne i dobre i brutalnie chce zaprowadzić swoje bezprawie” – mówił premier.

Morawiecki odniósł się do walk z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej. "To też było zderzenie cywilizacji. Cywilizacji zła, śmierci, podłości z cywilizacją dobra, którą my i wówczas, i dzisiaj reprezentowaliśmy. Wówczas, walcząc z niemieckim barbarzyństwem, z sowiecką agresją - i także dzisiaj, kiedy obserwujemy walkę naszych ukraińskich sąsiadów z tym rosyjskim złem, bezprawiem, z rosyjską agresją na Ukrainę" - podkreślił.

Zwracając się do weteranów i kombatantów na całym świecie premier powiedział: "jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, co zrobiliście dla Polski, za to, że nie wahaliście się +rzucić swój życia los na stos+". "Tak, jak dziś obrońcy Ukrainy, tak i wy wtedy kilkadziesiąt lat temu walczyliście na wszystkich możliwych frontach o niepodległą Rzeczpospolitą" - ocenił Morawiecki.

"Mieliście odwagę, mieliście w sercu pragnienie wolności. I za to z serca wszyscy bez wyjątku Polacy dzisiaj wam chcą podziękować" - powiedział. "Nasz rząd też stara się jak najbardziej uczcić wszystkich weteranów, wszystkich kombatantów, ale także przekazać wam chociaż namiastkę sprawiedliwości i przekazać też trochę (...) dbałości o wasz byt materialny. Dlatego przyjęliśmy niedawno ustawę o wypłacie dodatkowych 3 tys. zł dla wszystkich kombatantów; by choć trochę zaznaczyć tym naszą dbałość o weteranów" – mówił premier.

Premier podkreślił, że Polska skała dziś hołd kombatantom walczącym podczas II wojny światowej i tym z podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. „Życzę też w tym szczególnym dniu zdrowych i spokojnych świąt. Niech ten dobry i radosny czas przyjdzie. Święta Zmartwychwstania są świętami nadziei, niech ta nadzieja zagości we wszystkich polskich domach” – mówił Morawicki.(PAP)