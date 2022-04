Jedne z największych targów ogrodniczych już niebawem

Stare Pole to niewielka miejscowość oddalona o około 20 kilometrów od Elbląga. Właśnie tutaj od lat organizowane są jedyne w swoim rodzaju wydarzenia, cieszące się ogromną popularnością nie tylko wśród okolicznych mieszkańców. W tym roku również czeka nas cały cykl imprez — w czerwcu odbędą się XXVII Żuławskie Targi Rolne, we wrześniu XXVII Jesienne Targi Ogrodnicze, a już w dniach 23 i 24 kwietnia Stare Pole zaprasza na XI Wiosenne Targi Ogrodnicze.

W sobotę i niedzielę w godzinach 10-17 lokalni wytwórcy będą prezentować swoje produkty, a wśród nich m.in. rękodzieło, przetwory, sery, ciasta, miody, przyprawy, wędliny i pieczywo.

— Poza tym nie zabraknie oczywiście roślin: od drzewek owocowych i ozdobnych, przez różnego typu sadzonki i cebulki, po kwiaty i trawy. Przy okazji będzie można zapoznać się z ofertą firm z zakresu odnawialnych źródeł energii, budownictwa czy najnowocześniejszych systemów grzewczych oraz posłuchać o działalności instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa — informuje Adam Kopeć z Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego.

Podczas targów będzie można wyposażyć swój ogród, a także nabyć niezbędne do prac ogrodowych narzędzia i sprzęt. Wiosenne targi w Starym Polu to również wystawa gołębi i drobiu ozdobnego.

— Na targi do Starego Pola przyjeżdżam od lat i jeszcze nigdy mnie nie zawiodły — mówi pani Halina. — Nie dość, że kupi się tutaj dosłownie wszystko, to można jeszcze posłuchać muzyki, spotkać znajomych i dobrze zjeść.

Podczas gdy dorośli będą robili zakupy i zapoznawali się z ofertami najciekawszych firm z Polski i okolic, jak co roku nie zabraknie atrakcji dla dzieci — rodzice nie muszą się więc martwić, że ich podopieczni będą się nudzić.

— A kto jeszcze nie miał okazji odwiedzić Starego Pola i naszych targów, koniecznie musi wybrać się do nas w ten wyjątkowy kwietniowy weekend. Atrakcji będzie mnóstwo, a do tego szansa na zakup najwyższej jakości produktów — od roślin, dekoracji ogrodowych i rybek do oczek wodnych, przez obrazy i ręcznie wykonane ozdoby, po biżuterię i na ubraniach kończąc — zachęca pan Adam.

