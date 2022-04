Komunikacja miejska i instytucje w Olsztynie w czasie świąt

Świąteczny czas to tradycyjne zmiany w kursowaniu komunikacji zbiorowej, a także funkcjonowaniu ogromnej części instytucji miejskich. Sprawdź, jakie zmiany nas czekają.

Komunikacja autobusowa i tramwajowa będzie funkcjonować na podstawie nieco zmodyfikowanych rozkładów jazdy. Od piątku (15 kwietnia) pasażerowie powinni spoglądać na plan oznaczony jako "Dni robocze wolne od nauki szkolnej. Podobnie będzie w poświąteczny wtorek (19 kwietnia).

Rozkład "Niedziele i święta" będzie tym obowiązującym w niedzielę i poniedziałek (17-18 kwietnia). Co więcej - w te dni nie będą kursować autobusy linii 130 (Panasa-Stary Dwór-Krasickiego/Wilczyńskiego) oraz 141 (os. Generałów-Cementowa). Do standardowych rozkładów komunikacja publiczna wróci od środy, 20 kwietnia.

Święta, szczególnie jeśli wiosenne pod względem aury, mogą być doskonałą okazją do rekreacji. Aby to ułatwić, do swoich obiektów zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W niedzielę będzie można skorzystać z wypożyczalni sprzętu sportowego przy ul. Kapitańskiej (czynna w godz. 10:00-20:00) oraz z boiska przy ul. Jeziołowicza (10:00-20:00). Dzień później poza tymi obiektami czynne będą także wypożyczalnia sprzętu sportowego przy ul. Sielskiej (8:00-20:00), hala do siatkówki plażowej i korty do squasha przy ul. Olimpijskiej (12:00-20:00) oraz Aquasfera (10:00-21:45).

Wielbiciele teatru lalek, planetarium i obserwatorium oraz oferty MOK-u i BWA nie będą mogli skorzystać z propozycji tych instytucji w świąteczny weekend. Natomiast filie Miejskiej Biblioteki Publicznej będą nieczynne już od piątku.

Olsztyński magistrat będzie nieczynny w wielkanocny poniedziałek.

