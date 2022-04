Czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski straci medycynę?

W Sejmie jest projekt o Akademii Kopernikańskiej, który wniósł prezydent Andrzej Duda. Powstał przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i wzbudza ogromne kontrowersje. Zakłada powstanie Akademii Kopernikańskiej, który funkcjonowałaby niezależnie od Polskiej Akademii Nauk czy Narodowego Centrum Nauki. Ma powstać też nowa uczelnia wyższa — Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z kolegiami w Toruniu (astronomia), Olsztynie (medycyna), filozofii i teologii (Kraków), ekonomii i zarządzania (Warszawa) oraz nauk prawnych (Lublin).

Co to oznacza dla UWM? Czy mamy bazę, kadry na dwa ośrodki, które będą kształcić lekarzy, o tym we wtorek w Gazecie Olsztyńskiej.