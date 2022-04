Czy mój papież mieszka w Moskwie?

Powiedzieć, że nie rozumiem tego, co chce nam powiedzieć o agresji Rosji na Ukrainę Ojciec Święty, to nie powiedzieć nic. Do tej pory nie usłyszałem od niego kto w tej wojnie jest agresorem, a kto ofiarą.

Potem była nieszczęsna wypowiedź watykańskiego sekretarza stanu, który powiedział: Wspólnota międzynarodowa chce uniknąć eskalacji i dlatego nikt nie interweniował bezpośrednio, ale widzę, że wielu wysyła broń. To straszne, gdy się o tym pomyśli, to może wywołać eskalację, której nie będzie można kontrolować”. Co na portalu fronda.pl. skomentowano tak: “Stolica Apostolska w kontekście wojny na Ukrainie tkwi w niezrozumiałym pacyfizmie, w ramach którego sprzeciwia się dostarczaniu Ukrainie broni”.

Teraz Ukrainka i Rosjanka wspólnie poniosą krzyż w czasie drogi krzyżowej w Watykanie. Tego przesłania nie rozumiem.

Kiedy słyszę, że Ojciec Święty nie jest politykiem, ale głosi ewangelię. to tym bardziej nie rozumiem. Bo rozumiem polityków, którzy nie chcą (czy nie chcieli) nazywać rzeczy po imieniu. Rozumiem biznes, który kalkuluje co mu się bardziej opłaca: zostać w Rosji czy wyjść z niej.

Rozumiem w sensie, że wiem o co im chodzi.

I w takim kontekście nie rozumiem, co Ojciec święty chce nam przekazać.

A jeżeli już taka droga ma się odbyć to niechaj swój krzyż niesie ta Rosjanka. A drugi np. mama pewnego dziecka z podkijowskiego Hostomela, które napisało do niej taki list:

“Mamo, dziękuję ci za najlepsze dziewięć lat mojego życia. Bardzo dziękuję za moje dzieciństwo. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Nigdy cię nie zapomnę! Życzę ci, żebyś poszła do raju. Tam się spotkamy. Będę grzeczny, żebyśmy mogli spotkać się w niebie. Całuję cię.

Mama tego 9-letniego chłopczyka zginęła na jego oczach. Rosyjscy żołnierze ostrzelali auto, którym jechali.

Ten list był jego prezentem dla niej na 8 marca...