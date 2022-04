Głosowanie Wawrzyn 2021. Kto powinien otrzymać Nagrodę Czytelników?

Autor, który otrzyma największą ilość głosów, zostanie wyróżniony Nagrodę Czytelników.

W tym roku nominacje otrzymali:

Piotr Burczyk

Teraz

Poeta w najnowszym wydawnictwie prezentuje wiersze poruszające takie tematy jak tożsamość człowieka, przemijanie i pamięć o historii życia zwykłych ludzi, do pisania o których natchnęły go przedmioty umiejscowione w poniemieckim domu, w którym mieszka z rodziną. Za inspiracje posłużyły mu m.in. drewniany stół, belka wisząca w charakterze ozdoby na jednej z domowych ścian czy znaleziona na strychu narta.



Aleksandra Dobies

Uroczysko

Uroczysko Aleksandry Dobies to baśń wypleciona z warmińskich podań, wypełniona zapachem wilgotnego lasu, zagnieżdżona w wierzeniach i obyczajach naszych przodków. To opowieść o świecie, w którym bać się należy tylko nas samych. Gdy pozwolimy dojść do głosu tradycji, legendom i baśniom, dotrzemy do własnych korzeni i obudzimy to, co drzemie uśpione na dnie.

Anna Maziuk

Instynkt. O wilkach w polskich lasach

Z książki Anny Maziuk wyłania się obraz fascynującego zwierzęcia, bardzo rodzinnego, tworzącego silne więzi, dzikiego, ale nie złego – wilka. Bohaterami książki są także ludzie – naukowcy i pasjonaci, którzy poświęcili życie badaniu i ochronie wilków, fotografowie, hodowcy, leśnicy i myśliwi. „Instynkt” jest opowieścią o relacjach człowieka ze zwierzęciem – skomplikowanych, często podyktowanych interesami lub polityką, obciążonych kulturowym balastem.

Katarzyna Surmiak-Domańska

Czystka

Czystka to pisana z reporterską wnikliwością rodzinna saga, śledztwo genealogiczne prowadzone z dystansem niepozbawionym czułości, badanie historii rodziny na podstawie skrawków i analogii. Z zachowanych listów, zamazanych wspomnień, ale także przemilczeń i niedopowiedzeń wyłania się stopniowo obraz wiejskiego życia na Kresach – od pozornej idylli przedwojennej wielokulturowości, przez grozę wojny i horror rzezi wołyńsko-galicyjskiej, po zagładę tamtego świata, wysiedlenia, zajmowanie domów po Niemcach i próby budowania wszystkiego od początku.

Jakub Żulczyk

Informacja zwrotna

Kania, alkoholik leczący się z choroby w ośrodku "Jutro", wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu syna. Ta odyseja po mieście, w którym każde z miejsc ma swoja brudną tajemnicę, popchnie go w najmroczniejsze rejony ludzkiego psyche, naprowadzi na trop największej w polskich dziejach afery reprywatyzacyjnej oraz skonfrontuje ze złem, które wyrządził swojej rodzinie. Klucz do odkupienia i odnalezienia syna tkwi w jego wyniszczonym przez alkohol umyśle. Musi sobie tylko przypomnieć.