Straż miejska w Olsztynie może zobaczyć cię z nieba

Strażnicy miejscy z Olsztyna zostali niedawno "uwolnieni" od współpracy z policją. Teraz wracają do swoich codziennych zadań i z pewnością będą używać nowego narzędzia, które pozwoli im wykryć naruszenia prawa z nieba.

Drony w ostatnim czasie stały się popularnym narzędziem wśród policjantów. Za ich pomocą mogą wykryć łamanie praw ruchu drogowego czy znajdować poszukiwanych. Podobny sprzęt ma także Straż Miejska w Olsztynie i z pewnością będzie go używać równie często.

— Dron jest wykorzystywany głównie do wykrywania źródeł emisji i identyfikowania zanieczyszczeń powietrza, ale pomaga też w kwestiach porządkowych np. dotyczących zanieczyszczenia terenu odpadami. Przy jego użyciu zostały stwierdzone wykroczenia związane z zaśmiecaniem terenu — mówi mł. spec. Kamil Sułkowskize Straży Miejskiej w Olsztynie.

Do 9 marca strażnicy miejscy z Olsztyna byli powiązani współpracą z policją. Do ich wspólnych zadań należały głównie działania mające na celu zapobieganie rozszerzenia się pandemii COVID-19. Teraz straż miejska może skupić się na swoich zadaniach.

— W tym roku ze względu na to, że do dnia 9 marca głównym zadaniem straży miejskiej była współpraca z policją w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, dron wykorzystywany był siedmiokrotnie — mówi Kamil Sułkowski — W nadchodzącym sezonie letnim będzie wykorzystywany tak często, ja tylko będzie to możliwe — dodaje.

Karol Grosz