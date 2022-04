Policjant rozbił nieoznakowane BMW o latarnię. Miał 2 promile

Niedzielny poranek nie był zbyt szczęśliwy dla kierowcy srebrnego BMW, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w latarnię. Okazało się, że samochód to nieoznakowany radiowóz należący do tzw. grupy Speed, a za jego kółkiem siedzi policjant. Nie byle jaki policjant-kierującym był doświadczony funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, który służył w mundurze już kilkanaście lat. Do tego głównie w ruchu drogowym.

Gdy na miejsce zdarzenia przyjechał radiowóz i sprawdził jego trzeźwość – w wydychanym powietrzu były ponad 2 promile alkoholu. W czasie zdarzenia policjant był po służbie, ale poruszał się służbowym samochodem. daleko nie zajechał, rozbił się kilkaset metrów od miejsca pracy.

Komendant Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zawiesił funkcjonariusza w obowiązkach i wszczął procedurę, która doprowadzi do usunięcia go ze służby w Policji. Za spowodowanie kolizji i jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.