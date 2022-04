Pijany przejechał przez skrzyżowanie w Olsztynie [VIDEO]

W poniedziałek (11 kwietnia) w Olsztynie doszło do aż trzech poważnych zdarzeń drogowych. Rekordzista w ciągu jednej trasy zaliczył przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie Synów Pułku i Pstrowskiego, jazdę bez uprawnień i pod wpływem alkoholu. Inna kolizja miała miejsce na skrzyżowania ul. Pstrowskiego i al. Sikorskiego.

Wczoraj oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Synów Pułku i Pstrowskiego. 46-letni kierowca osobowego renault przejechał na czerwonym świetle i uderzył w osobowego nissana. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Funkcjonariusze zaraz po podejściu do sprawcy zdarzenia drogowego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 46-latka ponad 2 promile alkoholu. Jednak to nie koniec. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna ma już zatrzymane uprawnienia za jazdę na „podwójnym gazie”.

46-latek przed sądem będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kierowanie bez uprawnień.

Tego samego dnia policjanci na S51 (zjazd w kierunku m. Warglewo) zatrzymali do kontroli osobowe mitsubishi, którego kierowca zignorował znak „STOP”. Policjanci postanowili wylegitymować sprawcę wykroczenia. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec Olsztyna. Sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna w ogólne nie powinien znaleźć się za kierownicą, bo nie miał do tego uprawnień. Ponadto pojazd, którym się poruszał nie miał aktualnych badań technicznych. Z interwencji została sporządzona dokumentacja, która trafi do sądu. 23-latkowi grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

Do następnej kolizji doszło w rejonie skrzyżowania ul. Pstrowskiego i al. Sikorskiego w Olsztynie. Jej prawdopodobną przyczyną było niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony przez 57-letniego kierującego renault, który uderzył w osobową toyotę. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało, a obaj kierowcy byli trzeźwi. 57-latek za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych. Na jego konto wpłynie także 6 punktów karnych.

Źródło: KWP w Olsztynie