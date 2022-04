Trasa kolejowa Olsztyn Główny- Elbląg zamknięta. PKP uruchamia autobusy zastępcze

Przebudowa peronów przy stacji Olsztyn Główny jest prowadzona przy jednoczesnym zachowaniu ruchu pociągów. Wykonanie wszystkich prac jest jednak nie możliwe w ten sposób, dlatego PKP zamyka połączenie z dworca głównego do Elbląga. W zamian pojadą autobusy.

PKP przystąpiło do rozbiórki pierwszego peronu na stacji Olsztyn Główny. Roboty prowadzone są również w obrębie torów i sieci trakcyjnej. Inwestycja za ok. 400 mln zł ze współudziałem środków unijnych z POPW zapewni sprawne podróże w stolicy Warmii i Mazur. Stacja będzie pozbawiona barier architektonicznych. Zakres prac wymaga wprowadzenia od kwietnia zmian w komunikacji pociągami do Elbląga.

Przy utrzymanym ruchu pociągów prowadzone są intensywne prace na stacji Olsztyn Główny. Na budowie wykorzystywane jest kilkadziesiąt specjalistycznych maszyn. W pracach uczestniczy około 130 pracowników wykonawcy.

Demontowane są stare tory, podkłady, elementy sieci trakcyjnej. Pracownicy wykonawcy rozpoczęli już rozbiórkę peronu nr 4. Od 14 kwietnia rozpoczną się prace na torach w okolicy wiaduktu drogowego na ul. Limanowskiego. Zamontowane będą rozjazdy, które zwiększą możliwości prowadzenia ruchu pociągów i zapewnią lepszą obsługę nowego przystanku Olsztyn Śródmieście.

Zmiany w komunikacji od 14 kwietnia na trasie z Olsztyna do Elbląga

W związku z szerokim zakresem robót wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji z Olsztyna Głównego w stronę Olsztyna Gutkowa i dalej do Elbląga. Prace zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy i ustalone z przewoźnikami.

Od 14 kwietnia pociągi dalekobieżne PKP Intercity łączące Olsztyn z Trójmiastem pojadą trasą zmienioną przez Ostródę i Iławę. Na dotychczasowej trasie przez Morąg, Elbląg i Malbork wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Pociągi regionalne PolRegio do Elbląga i Malborka będą rozpoczynały i kończyły bieg na przystanku Olsztyn Likusy. Na odcinku Olsztyn Likusy – Olsztyn Główny podróżnych przewiozą autobusy.

Zwiększy się komfort podróży

Modernizacja stacji Olsztyn Główny oznacza dla pasażerów oczekiwany komfort obsługi. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp na perony. Ułatwieniem będą windy na każdy z peronów oraz schody ruchome. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. Zabytkowe wiaty zostaną poddane renowacji. PLK zadbają aby został zachowany ich historyczny charakter.

Dodatkowy dostęp na perony od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. PLK wybudują nowe przejście podziemne o długości 140 metrów – o 100 metrów dłuższe niż obecne. Dzięki temu również mieszkańcy osiedla Zatorze zyskają wygodne dojście – dostosowane do potrzeb osób o ograniczanych możliwościach poruszania się. Przejście będzie szersze oraz wyższe.

Zwiększy się możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji dzięki wymianie ok. 30 km torów, 116 rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Docelowo o bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadba lokalne centrum sterowania w Olsztynie. Inwestycja – dzięki zwiększeniu atrakcyjności kolei, korzystnie wpłynie na gospodarczą atrakcyjność regionu.

Przebudowa stacji Olsztyn Główny jest kolejnym etapem projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”. Wartość przebudowy stacji Olsztyn Główny to 382,1 mln zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku. Przebudowa stacji jest dofinansowana w wysokości 126,8 mln zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Źródło: PSP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Oprac. Karol Grosz