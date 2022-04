Nowa powieść Olgi Tokarczuk pt. "Empozjum"

Olga Tokarczuk wydaje nową powieść zatytułowaną "Empozjum". Jest to pierwsza książka autorki po otrzymaniu Nagrody Nobla.

Nowa powieść Olgi Tokarczuk pojawi się na półkach księgarni 1 czerwca, lecz już można ją zamówić w przedsprzedaży.

Projekt okładki wykonała Joanna Concejo.

Akcja nowej powieści Tokarczuk rozgrywa się we wrześniu 1913 roku w uzdrowisku Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku). W tym ośrodku, położonym u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby "piersiowe i gardlane".

Bohater "Empozjum" to Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, który przyjeżdża do uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie pozostawia jednak złudzeń - choruje na gruźlicę.