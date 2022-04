Nowe szynobusy z wizerunkiem Kopernika

Wicemarszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński przedstawił w swoich mediach społecznościowych projekt szynobusu z wizerunkiem młodego astronoma, jednak zaznaczył, że nie jest to jedyna propozycja.

— Otrzymaliśmy kilka projektów oklejenia autobusów szynowych, kursujących po naszym województwie, przygotowanych przez zespół z Departamentu Koordynacji i Promocji. Zbliża się termin przeglądu taboru wykonywanego przez Polregio, a to doskonały moment do „liftingu” tych pojazdów. Moim osobistym faworytem jest ten, który przedstawia podobiznę młodego Kopernika — mówi wicemarszałek. — Ostateczna decyzja nie została podjęta, przyglądamy się wszystkim projektom, by wybrać ten najbardziej czytelny nie tylko dla mieszkańców Warmii i Mazur, ale przede wszystkim dla gości odwiedzających nasze tereny.

Dlaczego Kopernik?

Postać Mikołaja Kopernika jest niezwykle istotna dla historii Olsztyna. W naszym mieście pojawia się wiele projektów, mających podkreślić związek między słynnym astronomem a naszym regionem.

— Projekt jest spójny z prowadzonymi od wielu miesięcy działaniami promocyjnymi na Warmii i Mazurach. Dostrzegamy wielką szansę promocji i rozpoznawalności regionu poprzez postać tego wielkiego astronoma, który przecież spędził na naszych terenach przeszło 40 lat — stwierdza Marcin Kuchciński. — Pewne jest, że w tym roku okleimy jeden, a w 2023 (który jest przecież rokiem 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika) kolejne dwa pojazdy.