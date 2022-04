Plaga piratów drogowych na drogach w Olsztynie

W niedzielę wieczorem (10 kwietnia) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę audi, który okazał się niechlubnym rekordzistą tego weekendu. Mężczyzna jechał z prędkością 110 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Jednak przekroczenie prędkości nie było jedynym problemem. 21-latek miał 2 promile alkoholu we krwi... i nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem!

21-latek wkrótce przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenie drogowe.

Tego samego dnia policjanci na jednej z dróg w gminie Olsztynek zauważyli kolejne audi, którego kierowca na widok policyjnego radiowozu gwałtownie przyśpieszył. Po chwili auto zostało zatrzymane do kontroli drogowej. Za jego kierownicą siedział 22-letni mężczyzna, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednak nie tylko kierowcy audi mają problemy z przestrzeganiem prędkości na drodze. W piątek (8 kwietnia) na DK 16 funkcjonariusze interweniowali wobec 19-letniego kierowcy osobowego peugeota, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że młody mężczyzna był poszukiwany, ponieważ nie opłacił zasądzonej grzywny. 19-latek został zwolniony po uregulowaniu zaległej kwoty.

Dzień później (sobota 9 kwietnia) policjanci zatrzymali kolejnego pirata drogowego. 32-letni kierowca volkswagena przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 51 km/h! Mężczyzna od razu stracił prawo jazdy na 3 miesiące oraz został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych. Dodatkowo otrzymał jeszcze 10 punktów karnych.