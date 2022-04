Rosjanie skradli pamiątkę po Janie Pawle II

— Ukradli prawie wszystko, co można sprzedać. Od klimatyzatorów, pralek, komputerów, routerów, sprzętu kuchennego…..po stare adidasy ojca rektora, w których uwielbiał biegać — napisał na FB zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej, bp. Witalij Krywyćkyj.

W podkijowskim Worzelu mieści się rzymskokatolickie seminarium duchowne. To właśnie je okradli rosyjscy żołnierze. Ukradli tam także pamiątkowy kielich z Mszy Świętej, odprawionej tu w 2001 r. przez św. Jana Pawła II. To, co nie przedstawiało dla nich wartości lub nie mogli ze sobą zabrać, niszczyli, jak choćby figury sakralne.

— Na szczęście wszyscy seminarzyści żyją — podkreślił biskup.

Do seminarium i kościoła po wyzwoleniu wróciło życie. — W Niedzielę Palmową parafianie mogli modlić się ze swoimi księżmi. Czy może być coś piękniejszego niż spotkanie po horrorze, który nas dotknął? Po Mszy Świętej wszyscy jak jedna rodzina zebrali się, aby wypić ciepłą herbatę i podzielić się tym, co boli.

Modlimy się za naszych seminarzystów, nowe powołania i długo oczekiwany pokój na naszej ziemi — czytamy na stronie rzymskokatolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej.