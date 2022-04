Mordują orły w USA

Firma produkująca elektrownie wiatrowe zabiła 150 orłów w USA, za co ukarano ją grzywną wysokości 8 mln dol. Zwierzęta zginęły od uderzenia łopaty turbiny.

Firma ESI zajmująca się energią odnawialną otrzymała pięcioletni okres dozoru i nakaz zapłaty ponad 8 mln dol. grzywny po tym, jak w jej turbinach wiatrowych zginęło 150 orłów przednich i bielików. Orły przednie i bieliki są dodatkowo chronione przez prawo federalne.

Prokuratorzy twierdzą, że orły ginęły w okresie od 2012 r., a 136 z nich zostało zabitych w wyniku uderzenia łopatą turbiny.

W przyznającym się do winy oświadczeniu, na czas nadzoru sądu ESI zgodziła się wydać do 27 mln dol. na "plan zarządzania sytuacją z orłami", aby zminimalizować liczbę przypadków śmierci i obrażeń orłów w przyszłości. Zobowiązała się również do zapłacenia 29 tys. dolarów za każdy przypadek przyszłego zranienia lub śmierci bielika lub orła przedniego

W oświadczeniu firma ESI stwierdziła, że kolizje z turbinami wiatrowymi były nieuniknione i nie powinny być karane. "Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby uniknąć przypadkowych kolizji z populacjami ptaków, w tym z orłami" — powiedziała Prezes NextEra Rebecca Kujawa.

Orzeczenie zostało wydane w związku z naciskiem administracji Bidena na zwiększenie udziału energii odnawialnej, w tym na znaczną rozbudowę morskich elektrowni wiatrowych.

Według danych zebranych przez US Fish and Wildlife Service, lądowe turbiny wiatrowe w USA zabijają około 234 tys. ptaków rocznie w wyniku kolizji. Dla porównania, zderzenia z szybami budynków powoduje śmierć 1 mld ptaków, a koty zabijają około 2,4 mld ptaków rocznie.