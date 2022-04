Najpiękniejsze palmy powstają w Rozogach

Rozogi można chyba spokojnie nazwać „palmową stolicą” naszego województwa. Dlatego, że zwyczaj robienia palm jest tam wciąż żywy, ale też dlatego, że co roku odbywa się tam konkurs na wielkanocne palmy. Nawiązując do tej pięknej tradycji przygotowywania palm i święcenia ich w kościele, w niedzielę (10 kwietnia) w Rozogach odbył się XXV Powiatowy Konkurs „Palmy Wielkanocnej” (przez dwa lata konkurs się nie odbył ze względu na pandemię koronawirusa).

— Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy i zgodnie z tradycją katolicką w tym dniu wierni przynoszą do kościoła palemki – symbol odradzającego się życia, aby przez ich poświęcenie zapewnić sobie pomyślność w całym roku. Kultywowanie ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza w czasach, gdy większość z nas w zawrotnym tempie podąża za nowoczesnością — mówił ks. prał. Józef Midura. — Dziękuję, że przez tyle lat ten konkurs jest kultywowany.

Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt palm. Każda z nich różniła się wykonaniem, rodzajem zdobień i wielkością. Oryginalną palmę wykonali mieszkańcy Łuka. To palma w kolorze naszych barw narodowych z akcentem barw Ukrainy.— Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. W zrobienie takiej palmy trzeba włożyć wiele pracy i serca. W Rozogach tradycja robienia palm jest wciąż żywa i kultywowana. Buduje to tożsamość i więzi społeczne, jak również stanowi piękny przykład sztuki ludowej — tłumaczy wójt Zbigniew Kudrzycki. I dodaje: — Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Bardzo nas cieszy, że z roku na rok palmy są coraz piękniejsze. Nie pozwólmy na zanik tej pięknej tradycji – uczyńmy jak najwięcej, by wciąż była obecna wśród nas. Palmy to nasza tradycja i warto przekazywać ją kolejnym, młodszym pokoleniom.