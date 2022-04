Tutaj mogą liczyć na pomoc

Caritas Archidiecezji Warmińskiej otworzył Punkt Pomocy Uchodźcom i Migrantom Caritas w Olsztynie. Punkt, w którym będzie można uzyskać m.in. pomoc prawną i psychologiczną. Poprowadzi go ukraiński malarz Vadym Vasylevskyi.

W budynku przy ul. Świętej Barbary 2, gdzie mieści się Galeria Jednego Obrazu Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, uchodźcy z Ukrainy będą mogli zasięgnąć pomocy prawnej i psychologicznej, a także skorzystać z usług notariusza i tłumacza przysięgłego. Będzie również możliwość zapisania się na kurs języka polskiego. Wyżej wymienione usługi są bezpłatne.

— Chodzi o to, żeby wejście w życie tych, którzy tu przybywają, żeby dokonało się to w sposób jak najlepiej zorganizowany i żeby to była społeczność, która wtapia się organicznie w życie naszej społeczności. Cieszę się, że w tym dziele będą uczestniczyć sami Ukraińcy — powiedział arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński.

Uczestniczący w otwarciu punktu wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zgodnie podkreślili znaczący wkład Polaków w pomoc Ukraińcom oraz zaznaczyli konieczność wypracowania odpowiednich mechanizmów systemowych. — Jako samorząd województwa również włączamy się w różnorodną pomoc Ukrainie — powiedział Gustaw Marek Brzezin. Z kolei wojewoda zwrócił uwagę na fakt, że otwarcie punktu znacznie ułatwi Ukraińcom „usamodzielnienie się w naszym mieście”.

— To miejsce przede wszystkim dla Ukraińców, nieobjętych dotychczas pomocą systemową — powiedział Artur Chojecki.

Istotną rolę w punkcie będzie pełnił Vadym Vasylevskyi, ukraiński malarz, który od 2015 r. mieszka wraz z żoną i córkami w Olsztynie. Biegle władający zarówno językiem polskim, jak i ukraińskim artysta niewątpliwie będzie pomostem, który podniesie efektywność funkcjonowania punktu. — Będziemy pomagać, organizować kursy języka polskiego, wspierać uchodźców z Ukrainy na terenie Warmii i Mazur. Będziemy też pomagać szukać pracy i mieszkania — mówi Vadym Vasylewskyi.

Punkt będzie otwarty od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 16.

Michał Mieszko Podolak