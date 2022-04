Wizyta brytyjskich parlamentarzystów w ośrodku dla uchodźców w Olsztynie

Akademik, który został zamknięty na początku lipca ubiegłego roku. Teraz, w związku z wojną w Ukrainie, został ponownie oddany do użytku. Obecnie przebywa w nim ok. 400 uchodźców z Ukrainy, w tym 200 dzieci. W domu studenckim może znaleźć schronienie łącznie 500 osób.

Wojewoda Artur Chojecki oprowadził zagranicznych gości po ogólnodostępnych pomieszczeniach w domu studenckim, z których korzystają Ukraińcy.

Parlamentarzyści zostali wprowadzeni w działanie systemu zakwaterowania uchodźców, który został przygotowany przez Urząd Wojewódzki oraz samorządy. Wojewoda zaznaczył też, że większość osób z Ukrainy znalazło schronienie w polskich domach.

Przedstawiciel brytyjskiego parlamentu, lord Daniel Hannan, nie ukrywał swojej wdzięczności i podziwu dla Polaków: — Wraz z delegacją brytyjskich parlamentarzystów przyjechaliśmy tutaj m.in. po to, by dostarczyć niezbędne wyposażenie do jednego z sierocińców, lecz również chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność oraz uznanie dla Polaków, którzy są niezwykle zaangażowani w pomoc uchodźcom. Wasza działalność jest dla nas wielką inspiracją — powiedział lord Daniel Hannan, członek Izby Lordów. — Chcemy wam podziękować, że stanęliście na wysokości zadania. Teraz wszyscy staramy się, jak możemy, a Polacy są dla nas wzorem do naśladowania.