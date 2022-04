Zakładają mundury, aby służyć lokalnej społeczności

Zakres działalności ochotniczych straży pożarnych to wszystkie odcienie ratownictwa. Strażacy są przede wszystkim przy pożarach, ale także podczas działań na wodzie, w zagrożeniach chemicznych i ekologicznych. Pomagają przy usuwaniu skutków wypadków drogowych, są obecni podczas wszelkich uroczystości i wydarzeń w swojej małej Ojczyźnie. Gdy mocno wieje lub mocno leje - oni także są w gotowości. Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się również sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. Ich remizy pełnią funkcję świetlic wiejskich, są ważnym miejscem lokalnych wydarzeń. Obok remiz powstają też place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla wszystkich. Nie można zapomnieć także o zespołach muzycznych i orkiestrach.

W rankingu regionalnym, Ochotnicza Straż Pożarna z Gryźlin (powiat nowomiejski) zajmuje 3 miejsce. (stan na 8 kwietnia 2022). To jednostka, która powstała w 1924 roku. Aktualnie w szeregach straży z Gryźlin jest 26 strażaków ochotników i dwie kobiety. Jedna z nich jest równocześnie jednym z dwóch kierowców strażackiego wozu!

Na szczęście wyjazdów na akcje gaśnicze lub ratunkowe nie ma wiele, jednak strażacy ochotnicy w Gryźlinach są w nieustannej gotowości, by nieść pomoc.

— Jesteśmy strażakami z powołania. Chcemy, by młodsze pokolenia nas zastąpiły — mówi Piotr Pyska z OSP Gryźliny — Założyliśmy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą składającą się z grupy mieszanej, wiemy jak ważne jest, aby młodzi ludzie złapali bakcyla pożarnictwa. Musimy być gotowi na naturalną wymianę pokoleń, także w szeregach naszej OSP.

W minionym roku, jednostka strażacka z Gryźlin grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Z tej okazji zorganizowali zbiórkę złomu. Nie dość, że pomogli mieszkańcom w pozbyciu się niepotrzebnych rzeczy, to przy okazji wsparli skarbonkę orkiestry znaczną kwotą. Nigdy nie zabrakło ich, gdy natura dawała się we znaki. Podczas wichur mieli ręce pełne roboty, usuwali wiatrołomy, które leżały na drogach lub zagrażały budynkom lub ludziom. A tych wietrznych dni w ostatnim czasie nie brakowało. Nie brakowało także nowych, trudnych sytuacji dla wszystkich. Najpierw pandemia koronawirusa, teraz wojna na Ukrainie. Tu także można było liczyć na zaangażowanie i aktywność druhów i druhen z Gryźlin. To właśnie remiza była i wciąż jest miejscem zbiórki darów dla obywateli Ukrainy, którzy w naszym kraju znaleźli bezpieczne schronienie.

W trudnych chwilach solidaryzują się, ale potrafią także łączyć siły, aby zadbać o integrację we wsi. Strażacki dzień dziecka, to zawsze świetna impreza, podczas której najmłodsi mogą na moment poczuć się jak ich dorośli bohaterowie, jak strażacy, na których zawsze można liczyć. Takich wydarzeń z pewnością w najbliższym czasie nie zabraknie, a będzie ich z pewnością więcej, bo ochotnicy z Gryźlin mają mnóstwo pomysłów i planów.

— Chcemy wyremontować naszą remizę, planujemy doposażyć jednostkę w sprzęt pożarniczo-gaśniczy — mówi Piotr Pyska — Przygotowujemy się do obchodów dnia św. Floriana, naszego patrona. Potem strażacki dzień dziecka.

Gryźliny to niewielka wieś sołecka położona w pólnocno-zachodniej części gminy, przy drodze z Nowego Dworu do Jamielnika, oddalona ok. 8 km na północny wschód od Nowego Miasta Lubawskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1402 jako Greszelinge. Informacja z roku 1409 podaje, że Mikołaj z Gryźlin otrzymał 9 grzywien za konia użytego w wyprawie na Dobrzyń. W roku 1414 właścicielami wsi są Mikołaj i Sander. Na przełomie XV i XVI wieku Gryźliny stanowią własność rodziny Wilkanowskich. W roku 1501 przy podziale między braćmi Wilkanowskimi Gryźliny otrzymuje Mateusz. Od roku 1570 wieś przechodzi w ręce rodziny Działyńskich. W wieku XIX właścicielem jest Józef Chrzanowski, a w roku 1890 majątek przejmuje Pruska Komisja Kolonizacyjna i rozparcelowuje go. Sołectwo liczy 243 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się kościół filialny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie, park podworski, świetlica wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna.

W tym pięknym i spokojnym miejscu życie toczy się niespiesznie, jednak gdy zawyje strażacka syrena, w jednym momencie pojawią się druhny i druhowie, który porzucając swoje obowiązki, w pośpiechu wybiegając ze swoich domów, zakładają mundury, aby służyć lokalnej społeczności. Nie wolno o ich poświęceniu i nieustannej gotowości zapominać.

— W imieniu OSP Gryźliny bardzo dziękuję za liczne oddawanie głosów na naszą jednostkę. Dzięki temu jesteśmy na bardzo wysokim miejscu — mówi Piotr Pyska.

Alina Laskowska