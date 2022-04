Kupujesz auto, ale boisz się utopić pieniądze? Koniecznie sprawdź dekoder VIN od autoDNA

Zakup używanego auta może być nie lada wyzwaniem – już sam wybór marki oraz modelu nie jest łatwy, a do tego dochodzi jeszcze historia pojazdu. Oglądając auto z zewnątrz i zaglądając pod maskę, ciężko sprawdzić, jak było użytkowane i czy nie kryją się w nim jakieś poważne usterki. Każdy, kto kupuje auto używane zastanawia się, jaki jest faktyczny stan techniczny pojazdu, ale też czy nikt nie ingerował w stan licznika albo, co gorsza – czy auto nie pochodzi z kradzieży. Na szczęście i na to są sposoby! Zobacz, jak przy pomocy dekodera VIN sprawdzić pojazd. Numer VIN znajdziesz m. in. w dowodzie rejestracyjnym czy na tabliczce znamionowej.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem samochodu używanego?

Przy zakupie używanego samochodu w pierwszej kolejności patrzymy na te bezwypadkowe i w dobrym stanie. Żeby sprawdzić stan auta, trzeba uwzględnić kilka parametrów:

przebieg

dane techniczne

ostatnie naprawy

wymiany płynów

stan lakieru: widoczna korozja, ślady szpachli, odpryski (można to sprawdzić miernikiem lakieru)

Niektóre twarde dane najprawdopodobniej będą zawarte już w samym ogłoszeniu, ale innych już tak łatwo nie znajdziemy.

Co jednak z samochodami powypadkowymi, które zostały zrobione "na handel"? Czy można je jakoś rozpoznać? Jest kilka możliwości, aby z dość dużym prawdopodobieństwem oszacować, czy auto było "bite". Należy sprawdzić kierownicę pojazdu, a także szczeliny pomiędzy elementami karoserii – powinny być równe, a odległość między nimi taka sama w przypadku drzwi, nadkoli, maski czy zderzaków.

Kolejna rzecz to ślady malowania – nieumiejętny albo pośpiesznie naprawiający auto mechanik nie demontuje sąsiadujących elementów i zostawia na nich farbę.

Dokładnie powinniśmy obejrzeć także przód auta – to tam można znaleźć wiele śladów uderzenia: nienaturalne zagniecenia, spawy albo wygięcia.

Jeśli coś wzbudziło nasz niepokój, to już wystarczający powód, żeby lepiej przyjrzeć się historii auta. Łatwo ją sprawdzić, wpisując numer VIN w odpowiednią wyszukiwarkę.

Dlaczego powinno się sprawdzić historię używanego auta i jak wykorzystać do tego dekoder vin?

Używany samochód może być w naprawdę dobrym stanie. Jeśli miał odpowiedzialnego właściciela, prawdopodobnie trafiłeś na idealny egzemplarz. Niestety, z roku na rok do Polski trafia coraz więcej aut powypadkowych, na których sprzedawcy próbują dobrze zarobić. Dlatego warto upewnić się, co działo się z samochodem zanim trafiło ono do sprzedaży i po prostu nie dać się oszukać

Główna pułapka, w którą można wpaść, to kupienie używanego samochodu powypadkowego, którego naprawy przewyższą jego wartość. Auto nie tylko będzie stało w serwisie lub warsztacie i nie nadawało się do użytku, ale również narazi nas na wysokie koszty.

Nie każdy sprzedawca chętnie opowiada o usterkach w samochodzie, dlatego warto zainwestować w raport VIN. Pokaże on to, co niejednokrotnie sprzedawcy próbują ukryć.

Jak sprawdzić historię auta przed zakupem?

Zanim pojedziesz oglądać wybrane auto, możesz sprawdzić je przez internet. Bez wychodzenia z domu zapoznasz się z informacjami, które być może przesądzą o zakupie u konkretnego sprzedawcy. Służy do tego np. Zanim pojedziesz oglądać wybrane auto, możesz sprawdzić je przez internet. Bez wychodzenia z domu zapoznasz się z informacjami, które być może przesądzą o zakupie u konkretnego sprzedawcy. Służy do tego np. dekoder vin checker od autoDNA, lidera informacji o pojazdach używanych z Europy i USA. Rozkodowuje on numer VIN i zwraca informacje z baz miliardów rekordów na temat pojazdów używanych. Jak to zrobić? Po prostu wpisz VIN na stronie autoDNA i skorzystaj z darmowej wyszukiwarki numerów VIN.

Po wpisaniu 17-znakowego numeru VIN możesz dowiedzieć się:

czy licznik był cofany

czy auto było uczestnikiem wypadku/kolizji

czy auto jest zgłoszone jako kradzione

czy wyposażenie było zmieniane na inne niż fabryczne

przejrzeć archiwalne zdjęcia pojazdu.

Aby czegoś dowiedzieć się o aucie przed zakupem, możesz też udać się do ASO, czyli autoryzowanej stacji obsługi dla danej marki. Tam auto zostanie poddane drobiazgowym oględzinom – począwszy od przeglądu zawieszenia, poprzez podpięcie pod komputer, na sprawdzeniu lakieru skończywszy. Taki serwis pokaże wszystkie widoczne i mniej widoczne usterki w pojeździe.

Innym sposobem weryfikacji wozu jest bezpłatny raport z państwowej bazy danych CEPiK, jednak trzeba mieć na uwadze, że wówczas należy podać także numer rejestracyjny pojazdu oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu i że dane pochodzą z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Chcesz sprawdzić historię pojazdu przed zakupem? Skorzystaj z https://www.autodna.pl/dekoder-vin-checker