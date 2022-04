Już trzy miesiące z wysokimi mandatami. Czy kierowcy z Olsztyna jeżdżą bezpieczniej?

Jeszcze kilka miesięcy temu za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h kierowca musiał zapłacić 500 zł mandatu. Po 1 stycznia 2022 roku jest to już 2500 zł kary, a to tylko jeden z przykładów obrazujących jak bardzo zmienił się taryfikator mandatowy. Założenie było proste: jeśli kierowca będzie miał świadomość, że łamanie prawa może dotkliwie go uderzyć po kieszeni to będzie jeździł zgodnie z przepisami.

Czy faktycznie tak się stało?

Sytuacja jest o tyle trudna, że policjanci od początku 2022 roku prowadzą wzmożone kontrole prędkości kierowców. Nowy taryfikator wydaje się dobrym narzędziem do zwalczania piratów drogowych.

— W okresie do stycznia do końca marca 2021 roku policjanci na terenie Olsztyna stwierdzili 1676 wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości, które zakończyły się postępowaniem mandatowym. Z kolei w I kwartale 2022 roku policjanci nałożyli 2088 mandatów karnych — przekazuje nam sierż. szt. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie — Przypominamy, że nadmierna prędkość jest jedną z głównym przyczyn wypadków drogowych. Dlatego policjanci w trakcie służby zwracają szczególną uwagę na przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierowców. Nowy taryfikator jest dodatkowym narzędziem do walki z piratami drogowymi. Natomiast wzmożone kontrole sprawiły, że tych mandatów jest więcej — zauważa sierż. szt. Jurkun.

I dodaje: W analizowanym okresie policjanci odnotowali spadek wykroczeń polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości o ponad 51 km/h przez kierujących. W pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku funkcjonariusze nałożyli 45 mandatów karnych, a w okresie od stycznia do końca marca 2022 roku – 26 mandatów karnych.

Efektem starań policjantów z Olsztyna jest więc większa liczba mandatów niż w tym samym okresie poprzedniego roku, jednak mniejsza liczba wypadków.

— Zauważalny jest również spadek wypadków drogowych — stwierdza sierż. szt. Andrzej Jurkun z KMP w Olsztynie — W I kwartale 2021 roku na drogach Olsztyna doszło do 16 wypadków drogowych, w których rannych zostało 16 osób. Z kolei od stycznia do końca marca 2022 roku w Olsztynie doszło do 13 wypadków, w których zostało rannych 14 osób. Należ także podkreślić, że w analizowanym okresie nikt nie zginął na drogach Olsztyna.

A jak jest w całej Polsce?

Twórcy Yanosika, jednak z najpopularniejszych aplikacji dla kierowców zebrali dane dotyczące przekroczeń prędkości przez polskich kierowców w obszarze zabudowanym.

— Nasze zestawienie zawiera dane z aplikacji Yanosik, z przedziału czasowego od 6:00 do 22:00, ze stycznia, lutego oraz marca, z podziałem na poprawną prędkość jazdy oraz przekroczenia limitu prędkości, z progami co 10 km/h. Dane porównaliśmy z analogicznym okresem w ubiegłym roku i podzieliliśmy je na obszar zabudowany oraz niezabudowany. W ogólnym podsumowaniu zachowanie poprawnej prędkości jazdy przez kierowców poruszających się w terenie zabudowanym wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem. Podobnie w obszarze niezabudowanym, choć w mniejszej skali – informuje Julia Langa z Yanosika.

O ile kierowcy w obszarze zabudowanym faktycznie częściej zdejmują nogę z gazu, to według ekspertów Yanosika na drogach, gdzie dopuszczalna jest wyższa prędkość częściej łamią przepisy.

— Nasze dane wykazują, że w obszarze niezabudowanym kierowcy znacznie częściej dopuszczają się również przekroczeń prędkości o więcej niż 50 km/h, a udział przekroczeń do 10 km/h w tym roku jest wyższy, aniżeli w 2021 roku – mówi Julia Langa.

Zdaniem ekspertów Yanosika kierowcy w 2022 roku jeżdżą bezpieczniej niż w adekwatnym okresie z poprzedniego roku. Pokrywa się to ze statystykami policyjnymi, które przedstawił nam sierż. szt. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Kolejną szansą na zmotywowanie Polaków do bezpieczniejszej jazdy jest przepis o wpływie ilości punktów karnych na wysokość składki OC.

— Ci, którzy będą je gromadzić, będą musieli pogodzić się z wyższą opłatą ubezpieczenia OC przez następne dwa lata, bo właśnie przez taki czas będą ważne punkty karne, licząc od dnia uiszczenia opłaty za wykroczenie — zauważają eksperci Yanosika.

Zdania ekspertów są jednak podzielone

Eksperci portalu rankomat.pl, którzy opierali swoje badania na policyjnych statystykach wskazują, że w 2022 roku znacznie wzrosła liczba pijanych kierowców, a co za tym idzie wypadków drogowych.

W analizie przeprowadzonej przez ekspertów portalu rankomat.pl możemy przeczytać, że

Od 2019 r. do 2021 roku statystyki wypadkowe wskazywały regularny spadek. W 2020 roku pod koniec I kwartału sprzyjał temu pierwszy i najtwardszy lockdown covidowy, który spowodował zmniejszenie ruchu na polskich drogach. Jednak dane policji pokazują, że w pierwszych 3 miesiącach 2022 roku odnotowano o 501 wypadków drogowych więcej. Zginęło w nich o 20 osób więcej niż w I kwartale 2021 roku. Zwiększyła się też liczba rannych i to aż o 481 osób. Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna wysokość mandatu wzrosła 10-krotnie – z 500 do 5000 zł. Z kolei, przy zbiegu przepisów, czyli gdy sprawca popełni jednocześnie kilka wykroczeń – z 1000 do 6000 zł. To tylko część zmian w kodeksie drogowym, która jest wymierzona w piratów drogowych. Jej głównym celem było ograniczenie liczby wypadków i ich ofiar. Niestety dane policji pokazują, że wyższe mandaty nie przełożyły się na zmniejszenie statystyk wypadkowych, a już na pewno nie odstraszyły kierowców od prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

— Część zmian w prawie już funkcjonuje. Kierowcy po użyciu alkoholu, mogą spodziewać się mandatu nie mniejszego niż 2500 zł. Jednak sąd może nałożyć na nich grzywnę w wysokości nawet 30 tys. zł. Wcześniej widełki dla takich osób wynosiły od 50 zł do 5000 zł. Dodatkową karą pozostaje niezmiennie zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Należy także pamiętać, że uzależnienie cen OC od zdobytych punktów karnych będzie kolejnym elementem reperkusji, który dotknie nie tylko prowadzących pod wpływem alkoholu – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Karol Grosz