Startuje projekt Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia w Olsztynku

Olsztyneckie Centrum to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym już na etapie projektowania, oprócz funkcji sportowej w obiekcie przewidziano również funkcję szpitala tymczasowego i punktu zbiorowych szczepień w sytuacji pandemii. W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się hala sportowo-widowiskowa z zapleczem umożliwiającym zarówno prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rozgrywek sportowych (meczów piłki ręcznej, koszykówki czy siatkówki), jak i organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. W razie potrzeby – pandemii lub w przypadku klęsk żywiołowych będzie on mógł służyć jako szpital tymczasowy (ok. 50 łóżek z możliwością poszerzenia tej liczby do 80).

– Na razie, szczęśliwie, możemy się skoncentrować na funkcji sportowej tego obiektu – dodaje A. Abako. – Zgodnie z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami została ona zdefiniowana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez architekta Radosława Guzowskiego. Liczymy na zainteresowanie realizacją ze strony renomowanych wykonawców inwestycji budowlanych. Bo z jednej strony to ciekawe wyzwanie, z drugiej spora promocja dla firmy. Z naszej strony obiecujemy pełną współpracę i przyjazną atmosferę inwestycyjną.

Pierwszy etap prac przy Powiatowym Centrum Sportu i Zdrowia w Olsztynku (I etap pro-sportowy) ma kosztować 15 mln zł. 10 proc. tej kwoty pochodzić będzie z budżetów Powiatu Olsztyńskiego oraz Gminy Olsztynek, a 13,5 mln – to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał rok na przygotowanie projektu i kolejne trzy na oddanie Centrum do użytku.

Wtedy tez możliwa będzie – w zależności od sytuacji – realizacja drugiego „pro-zdrowotnego” etap prac, czyli pozyskanie środków i zakup wyposażenia medycznego dla Centrum.