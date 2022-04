Wojny przyszłości to wojny robotów?

Niewiele osób słyszało o tym, że komandosi z z Lublińca używają nano-dronów rozpoznawczych o wadze poniżej 100g. Są to słynne PD-100 Black Hornet w najnowszej wersji 3.0

Na pierwszy rzut oka dron PD-100 Black Hornet wygląda bardzo niepozornie – niczym zabawka, ale niech was jego wielkość nie zmyli, to prawdziwy, pełnokrwisty wywiadowca

Śmigłowiec PD-100 PRS Black Hornet jest najmniejszym na świecie dronem znajdującym się w służbie i realizującym misje ISR (rozpoznania, nadzoru i wywiadu). Drony przeszły swój chrzest bojowy podczas wojny w Afganistanie.

Prace nad PD-100 Black Hornet Nano rozpoczęły się już w 2008 roku – ponad 10 lat temu. W 2012 roku Black Hornety trafiły do seryjnej produkcji, a w 2013 roku zaczęły wchodzić na wyposażenie wojsk różnych państw – w pierwszej kolejności jednostek brytyjskich.

Pierwsze wersje ważyły 16g, a średnica wirnika wynosiła 12cm. Latały na maksymalny zasięg 1km zarówno sterowane ręcznie jak i automatycznie po zaplanowanej trasie. Ich pułap wynosił 10-30m nad ziemią, a czas lotu oscylował w okolicach 30 minut.

FLIR Black Hornet Nano – Wersja 3

Najnowsza wersja „3” nazywana po prostu FLIR Black Hornet PRS to ważąca 33g maszyna o zasięgu 2km, z kodowanym przesyłem danych i czasem lotu około 25 minut. Mimo swojej małej wagi producent deklaruje odporność na wiatr do 10m/s oraz odporność na lekkie opady deszczu (do 2.5mm/h). Zakres teperatur, w których Black Hornet może operować to od -10°C do +43°C. Maksymalna prędkość lotu to 21,5km/h.

FLIR Black Hornet PRS jest wyposażony w GPS do lotów w otwartej przestrzeni i system Vision Base Navigation do lotów w pomieszczeniach. Na pokładzie tego niewielkiego bezzałogowego śmigłowca (średnica wirnika pozostała bez zmian: 123mm, całkowita długość to 168mm) znajduje się kamera RGB o rozdzielczości filmów 640x480px oraz kamera termiczna 160x120px.



Operator Black Horneta jest wyposażony w zasobnik na dwa drony, pilot do sterowania oraz ekran do odbioru obrazu z kamer i danych telemetrycznych.

Wojny przyszłości

Gdy patrzymy na postępująca automatyzację, robotyzację i miniaturyzację, to zaczynamy się zastanawiać jak będą wyglądały wojny przyszłości? Czy będą to wojny dronów i robotów? wielkich autonomicznych konstrukcji czy zminiaturyzowanych nanorobotów zdolnych np. niepostrzeżenie wlecieć do pojazdu i za pomocą mini ładunku zabić załogę? Czy groźniejszy będzie ważący 100 ton autonomiczny czołg czy tez może mechaniczny komar, szerszeń lub pszczoła?

Mechaniczna pszczoła czy szerszeń mordujące ludzi to wcale nie jest pieśń przyszłości, wystarczy uzbroić Black Horneta (jest już tylko dwa razy większy niż największy szerszeń japoński, który mierzy 5 cm, a rozpiętość skrzydeł sięga 6-7 cm) w Nowiczoka (paraliżująca trucizna, która w 30 sekund może doprowadzić do śmierci. Wystarczą tylko dwa gramy substancji, by zabić kilkaset osób! Użyta w zamachu na Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Wtedy Nowiczoka przelano do spreparowanej próbki perfum Niny Ricci. oraz Aleksieja Nawalnego)

Miniaturyzacja to trend, który się nie zatrzyma. Po dronach wielkości owadów może nadejść era nanorobotów wielkości piasku. Pył, który niszczy wszelkie elektroniczne urządzenia opisywał już Stanisław Lem wydanej 1987 roku powieści "Pokój na Ziemi". Czy przypuszczał , że dwadzieścia sześć lat później powstanie Black Hornet?