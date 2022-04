Apel do konserwatora: prosimy odmówić prezydentowi Olsztyna

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Pan Dariusz Barton

Warmińsko-Mazurski

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Szanowny Panie Konserwatorze

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zwrócił się do Pana z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie na pylonach Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej czasowej instalacji artystycznej polegającej na przesłonięciu ich materiałem flagowym w barwach narodowych Ukrainy. Ma to być symboliczny gest wsparcia okazany Ukrainie

W swoim piśmie prezydent Olsztyna nie odnosi się do dwóch istotnych faktów: ogłoszonego na konferencji prasowej zamiaru przeniesienia pomnika oraz propozycji współpracy ze strony Ministra Nauki i Dziedzictwa Narodowego w zakresie jego relokacji i sfinansowania kosztów. Stwierdza natomiast, że złożony do Pana wniosek ma związek z „analizą możliwości usunięcia pomnika z przestrzeni publicznej”. Owa analiza może potrwać do końca roku, bo tyle czasu ma być eksponowana instalacja. Co jednak stoi w jaskrawej sprzeczności z rzeczywistą wiedzą prezydenta na ten temat, przekazaną mu kilka lat temu przez Generalnego Konserwatora Zabytków, a obecnie potwierdzoną przez ministra Piotra Glińskiego.

Tymczasowe zasłonięcie pomnika symbolami walczącej Ukrainy powinno być poprzedzone złożeniem wniosku o relokację pomnika. Wtedy, i tylko wtedy - do czasu wypełnienia formalnych procedur – taka instalacja miałaby moralne uzasadnienie. Prezydent proponuje kolejność odwrotną. Zgodną z deklarowaną rolą „obrońcy ideowego przesłania i wizerunku pomnika”. To tłumaczy wieloletnią konsekwencję z jaką prezydent Grzymowicz chroni jego przesłanie. Jednak nie usprawiedliwia instrumentalnego wykorzystywania do tego celu symboli walczącej Ukrainy. To poważny zarzut, ale nie znajdujemy innego wytłumaczenia dla tak niefortunnego i szkodzącego wizerunkowi naszego miasta postępowania.

Dlatego, po apelu do prezydenta Grzymowicza o natychmiastową i bezwarunkową relokację Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, zwracamy się do Pana z prośbą o odmowę w sprawie złożonego przez prezydenta wniosku.

Bogdan Bachmura – aresztowany w stanie wojennym

Wojciech Ciesielski – internowany w stanie wojennym

Andrzej Gierczak – internowany i aresztowany w stanie wojennym

Danuta Gulko – skazana w stanie wojennym

Władysław Kałudziński – internowany w stanie wojennym

Tadeusz Kotowicz – internowany w stanie wojennym

Wojciech Kozioł – internowany w stanie wojennym

Tadeusz Lubaszewski – internowany w stanie wojennym

Józef Lubieniecki – internowany w stanie wojennym

Maria Meissner – represjonowana w stanie wojennym

Irena Michalska - internowana w stanie wojennym

Wiesław Moszczyński – internowany w stanie wojennym

Leszek Naworski – internowany w stanie wojennym

Teresa Niczyperowicz – represjonowana w stanie wojennym

Piotr Niczyperowicz – internowany w stanie wojennym

Wiesław Nidziński – internowany w stanie wojennym

Anna Niszczak – skazana w stanie wojennym

Maria Pawlak – aresztowana w stanie wojennym

Janina Pawlicka – internowana w stanie wojennym

Tadeusz Poźniak – skazany w stanie wojennym

Marek Przybysz – represjonowany w stanie wojennym

Teresa Stefanowicz – działaczka opozycji antykomunistycznej

Zbigniew Surowiec – internowany w stanie wojennym

Jerzy Szmit – internowany i aresztowany w stanie wojennym

Stefan Śnieżko – internowany w stanie wojennym

Irena Telesz – działaczka opozycji antykomunistycznej

Halina Teodorowicz – internowana w stanie wojennym

Adam Tołkacz – internowany w stanie wojennym

Zenon Złakowski – działacz opozycji antykomunistycznej

Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Warmińsko – Mazurskiego

„Pro Patria”