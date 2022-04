Przynależność Rosji do Rady Praw Człowieka to farsa

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield poinformowała w poniedziałek, że Waszyngton zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z wnioskiem o zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ.

Przynależność Rosji do Rady Praw Człowieka pani ambasador określiła jako farsę i zaapelowała do 140 państw członkowskich ONZ (które już wcześniej przegłosowały rezolucję potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę) aby, biorąc pod uwagę "obrazy z Buczy i dewastację całej Ukrainy", podjęły działania, by zawiesić Rosję w Radzie.



Kraj należący do Rady Praw Człowieka może być z niej usunięty, jeśli opowiedzą się za tym dwie trzecie spośród 193 krajów członkowskich ONZ, i gdyby wszystkie kraje, które wcześniej potępiły inwazję zagłosowałyby za zawieszeniem Rosji(140 krajów z 193 to ponad 70%, czyli wymóg 2/3 byłby spełniony ) to można byłoby spodziewać się wystąpienia Rosji z Rady Praw Człowieka.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce w Radzie Europy: w połowie marca w związku z działaniami wobec Ukrainy Rosja została zawieszona w Radzie Europy. Decyzja spotkała się z odpowiedzią Kremla. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przekazał w liście do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, że Rosja występuje z tej organizacji.