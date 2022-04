Co dalej z trzecim wiaduktem dla Zatorza w Olsztynie?

Myślano nawet o estakadzie

Radni zasiadający w Komisji Inwestycji i Rozwoju zapytali Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna o trzeci wiadukt, który połączyłby szeroko rozumiane Zatorze z centrum Olsztyna. Od lat proszą o to mieszkańcy. Pomysłów przez lata było sporo, jak choćby estakada, którą niektórzy widzieliby ponad dworcem kolejowym.

Na razie wiadomo tyle, że takie połączenie powstanie, ale na olsztyńskim Tracku. Nie będzie to jednak duży wiadukt. Miejsce też budzi wątpliwości, ale „lepszy rydz, niż nic”.

Jeszcze nie teraz

Zdaniem niektórych radnych, tak czy inaczej, Olsztyn potrzebuje wiaduktu z prawdziwego zdarzenia w okolicach centrum, aby zmniejszyć obłożenie już istniejących wiaduktów. Prezydent odpowiada jednak, że taka inwestycja musi jeszcze poczekać.

— Odpowiadając na wniosek Komisji Inwestycji i Rozwoju [...] uprzejmie informuję, że przedstawienie możliwości realizacji kolejnego połączenia drogowego Zatorza (rozumianego jako osiedla: Zatorze, Wojska Polskiego, Podleśna i Zielona Górka) z resztą miasta wymaga analiz nie tylko technicznych, w tym przestrzennych, ale również ekonomicznych i środowiskowych — pisze prezydent Piotr Grzymowicz w odpowiedzi.

I dodaje: — W chwili obecnej prowadzone są prace, zlecone przez GDDKiA o. w Olsztynie, nad Studium korytarzowym oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51” rozważającego warianty przebiegu obwodnicy zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie Olsztyna. Dalsze analizy dotyczące dodatkowego połączenia Zatorza z resztą miasta uzależnione są od ostatecznego wariantu obwodnicy.

Poczekajmy na wybór wariantu obwodnicy

Tą samą zależność, co prezydent Piotr Grzymowicz zauważa radny Tomasz Głażewski, przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju.

— Decyzja o tym, czy północna obwodnica Olsztyna będzie biec wariantem wschodnim, czy zachodnim zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy. Wtedy okaże się, jakie działania należy podjąć w sprawie wiaduktu — mówi radny. — Jeśli zostanie wybrany wariant wschodni, wtedy funkcję przejazdu nad torami będzie mógł pełnić wiadukt na Tracku, co do którego mamy już pewność, że powstanie. Nie jest to oczywiście spełnienie naszych marzeń, ale na pewno warto spojrzeć w tamtym kierunku. Jeśli obwodnica będzie mieć wariant zachodni, wtedy trzeci wiadukt dla Zatorza stanie się priorytetem. Pozostaje nam po prostu czekać na decyzję — wyjaśnia radny Tomasz Głażewski.



A może wystarczy piesze przejście?

Przypomnijmy, że już powstaje kolejne piesze połączenie Zatorza z resztą Olsztyna. To tunel, który będzie łączył Dworzec Główny z ul. Zientary Malewskiej. Z pewnością posłuży on podróżnym, uczniom i osobom, które dojeżdżają pociągami do pracy w Olsztynie. To jednak nie rozwiązuje problemu, bo Zatorze musi być skomunikowane ze ścisłym centrum miasta.

— Jestem zwolennikiem kładki, która będzie naturalnym przedłużeniem ul. Kajki przez ul. Partyzantów aż do ul. Klasztornej, która już znajduje się za torami — mówi Mirosław Arczak, radny i mieszkaniec Zatorza — Takie rozwiązanie byłoby o wiele lepsze z racji na bliskość do ścisłego centrum miasta. Myślę, że przejście cieszyłoby się dużym zainteresowaniem — przyznaje radny.

Kierowcy chcą trzeciego wiaduktu dla samochodów

Obecnie wyjazd z Zatorza w godzinach porannego szczytu i powrót około godz. 15 jest prawdziwym wyzwaniem. Korki spowodowane są wąskimi przesmykami komunikacyjnymi, które łączą osiedla znajdujące się za torami z resztą miasta. W przypadku wypadku lub nawet drobnej stłuczki miasto jest sparaliżowane.

Jednym z częściowych rozwiązań może być wiadukt samochody na Tracku, który będzie pełnił funkcję łącznika Zatorza z przemysłową częścią Olsztyna. Miasto uzyskało wysokie dofinansowanie rządowe na jego budowę i pewne jest to, że powstanie on w najbliższym czasie. Problematyczna jest jednak lokalizacja, bo wygodnie z niego korzystać będzie mogła jedynie część kierowców.

Wiadukt przy rondzie Bema może nas kiedyś zaskoczyć

To, że wiadukt im. Powstańców Węgierskich 1956 roku, który jest głównym połączeniem Zatorza z resztą Olsztyna wymaga remontu wiadomo nie od dziś. Obiekt powstał w 1964 roku i od tamtej pory w niemal niezmiennej formie pełni swoją rolę do dziś. Ewentualne prace remontowe bez wybudowania kolejnego wiaduktu niemal całkowicie zablokowałaby miasto. To jednak nie jest najczarniejszy ze scenariuszy.

— Może się okazać, że wiadukt im. Powstańców Węgierskich, który od lat jest warunkowo dopuszczony do ruchu, pewnego dnia będzie musiał być wyłączony z użytku. Dla Olsztyna będzie to równoznaczne z katastrofą komunikacyjną — zauważa Mirosław Arczak — Zgodnie z ekspertyzą naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego możemy prowadzić remont na połowie wiaduktu z jednoczesnym prowadzeniem ruchu na drugim pasie. Jestem w pełni świadomy tego, że byłoby to duże utrudnienie dla kierowców, jednak uważam, że to lepszy scenariusz niż nieplanowane wcześniej całkowite zamknięcie obiektu — mówi radny.

Plany remontu wiaduktu leżą na biurku prezydenta już od co najmniej pięciu lat. Nasz rozmówca zdradza, że Piotr Grzymowicz czeka w tej sytuacji na dofinansowanie unijne. Plany zakładają nieznaczne poszerzenie wiaduktu, jednak nie ma w nich miejsca dla ewentualnego torowiska, które umożliwiałoby poprowadzenie linii tramwajowej na Zatorze.

Jako naturalne miejsce dla trzeciego wiaduktu dla Zatorza wielu mieszkańców uznaje przedłużenie ul. Poprzecznej. Obecnie ta perspektywa wydaje się mało prawdopodobna, bo miasto sprzedało należące do niego działki w tym rejonie pod budowę bloków.

Tych na osiedlach „za torami” powstaje zresztą coraz więcej. A to znaczy, że ruch będzie tam coraz większy.

Karol Grosz