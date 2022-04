O.S.T.R. na Kortowiadzie 2022

Do gwiazd Kortowiady dołącza jeden z najbardziej popularnych polskich raperów. Na kortowskiej scenie 2 czerwca wystąpi O.S.T.R.!

O.S.T.R. w tym roku świętuje (z dwuletnim opóźnieniem) dwudziestolecie swojej działalności. Do tej pory nagrał aż 25 albumów! Na swoich płytach porusza różne tematy, także te trudne. Przykładem tego może być album „Życie po śmieci”, w którym podzielił się przemyśleniami z czasów, gdy musiał walczyć o swoje zdrowie.

Choć jako zdobywca najbardziej prestiżowych nagród mógłby odcinać kupony od swoich wcześniejszych dokonań, stawia sobie wysoko poprzeczkę. Fani nie raz przekonywali się, że traktuje serio nie tylko swoją twórczość, ale i relacje z nimi. Od debiutu związany jest z tą samą wytwórnią. Pilnuje też, by nie zapomnieć, że „kariera i sława to efekt uboczny pasji”.

2 czerwca, poza O.S.T.R., zagrają: Baranovski, Happysad, Kwiat Jabłoni i Łydka Grubasa. Dzień później na scenie pojawią się: Kaśka Sochacka, Zalewski, Enej, Kayah i Sokół. W sobotę, ostatniego dnia Kortowiady 2022, zagrają: Vito Bambino, PRO8L3M, Tymek oraz dwie inne gwiazdy, których personalia zostaną ujawnione w najbliższych tygodniach.

Poza 15 koncertami na scenie głównej organizatorzy 61. edycji Kortowiady (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – reprezentowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego – oraz Fundacja Samorządu Studentów UWM) przygotowują szereg imprez towarzyszących. Nie zabraknie m.in. tradycyjnej parady studentów czy Silent Party. Olsztyńskie juwenalia 2022 odbywać się będą od 1 do 4 czerwca na plaży kortowskiej w kampusie UWM.



Źródło: Kortowiada