Razem kradli, teraz pójdą za kratki?

W sobotę (2 kwietnia) oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży sklepowej w Olsztynie. Na miejsce został wysłany policyjny patrol w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Z relacji pracownika placówki handlowej wynikało, że kobieta i mężczyzna wspólnie dokonali kradzieży markowych perfum. Złodzieje, po przekroczeniu linii kas, zostali złapani przez pracowników sklepu, a następnie przekazani policjantom.

35-latka i 32-latek trafili do policyjnego aresztu. W trakcie czynności okazało się, że to nie był ich „pierwszy raz” - kobieta i mężczyzna wspólnie dokonali wielu kradzieży (m.in. perfum z tej samej drogerii), a tego samego dnia, tylko kilka godzin wcześniej, ukradli komuś portfel w sklepie odzieżowym. Wartość strat to blisko 1600 złotych.



35-latka i 32-latek usłyszeli zarzuty kradzieży. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości był karany za podobne przestępstwa. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.