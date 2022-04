Merkel odpowiada Zełenskiemu: Ukraina do NATO nie ma wstępu!

Po ujawnieniu ludobójstwa w ukraińskiej Buczy Wołodymyr Zełenski zwrócił się wprost do Angeli Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego, zarzucając im, że to właśnie ich polityka wobec Rosji jest jedną z przyczyn wojny. "Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy'ego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Na własne oczy zobaczycie torturowanych Ukraińców" — oświadczył Zełenski.

Na to "zaproszenie" nie odpowiedział były prezydent Francji, ale "była cesarzowa Europy" i owszem. W odpowiedzi na pytanie agencji DPA o komentarz do słów prezydenta Ukrainy, oznajmiła, za pośrednictwem rzecznika, że "podtrzymuje swoje decyzje podjęte w związku ze szczytem NATO w Bukareszcie w 2008 r.". Na wspomnianym szczycie to właśnie Merkel i Sarkozy zablokowali propozycję dołączenia Ukrainy do NATO.

Angela Merkel po raz ostatni odwiedziła Rosję w sierpniu 2021 r., przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu, w których nie zamierzała wystartować. Przyjechała się pożegnać. Na zdjęciach ze spotkania widać, jak Władimir Putin wręcza kanclerz Niemiec bukiet kwiatów.

Inwazja Rosji na Ukrainę, zdaniem ekspertów cytowanych przez media, pokazała relacje między Merkel a Putinem, a także wzajemną politykę obu państw, w zupełnie nowym świetle. Padają sugestie, że to właśnie decyzje Merkel przyczyniły się w dużej mierze do wzmocnienia potęgi Rosji, zacieśniając energetyczne powiązania pomiędzy dwoma krajami i ograniczając do minimum niemieckie wydatki na obronność.