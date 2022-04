W bazie w Łasku wylądowały amerykańskie F-18

W bazie lotniczej w Łasku wylądowały amerykańskie myśliwce F18. To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO - napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.



F-18 zabiera więcej uzbrojenia, jest zwrotniejszy od F-16, dysponuje radiolokatorem o większym zasięgu. Poza tym oba typy przenoszą pokrywające się gamy uzbrojenia, mają dość zbliżone wyposażenie WRE i EZE, tak samo rozpoznawcze, największa różnica jest w zasięgu obu samolotów. F-16 zabiera 3240 kg paliwa w zbiornikach wewnętrznych, co daje zasięg ok. 3500 km, F-18 natomiast 6810 kg co daje większy o ok. 40 % zasięg.

Tym samym , o ile F-16 polata sobie nad Moskwą(odległość z Poznania ok 1300 km) to F-18 doleci nad Ural(Moskwa-Perm to około 1100 km)