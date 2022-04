Pijany kierowca i piraci drogowi. Drogowe podsumowanie weekendu w Olsztynie

W niedzielę (03 kwietnia oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że kierowca skody, jadący ulicami Olsztyna, może być nietrzeźwy. Na miejsce został wysłany patrol, który zatrzymał wskazane auto na jednej z osiedlowych ulic. Policjanci nie musieli blisko podchodzić, by poczuć od kierowcy woń alkoholu. Mężczyzna był kompletnie pijany, miał problemy z utrzymaniem równowagi i bełkotał. Okazało się, że 47-latek miał prawie 3 promile alkoholu. Mężczyzna od razu stracił już prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna.

Tego samego dnia policjanci z olsztyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli osobową toyotę. Powodem było przekroczenie prędkości przez kierującego o ponad 20 km/h. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem. Jednak to nie wszystko. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że 27-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyzna tłumaczył, że jest w trakcie kursu na prawo jazdy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ruchu drogowego od 1 stycznia 2022 roku kierowanie bez wymaganych uprawnień jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

Kilka godzin później funkcjonariusze zatrzymali kolejną osobę, która pędziła po olsztyńskich ulicach. Tym razem na ul. Towarowej. Kierująca osobowym citroenem jechała z prędkością 85 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierowczyni została ukarana mandatem w wysokości 800 złotych. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że 33-latka wsiadła za kółko mimo zakazu sądowego. Teraz grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.