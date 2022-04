Alarm pogodowy: Wichury na Warmii i Mazurach

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych poinformowało o zmianach pogody: dzisiaj (4 kwietnia) od godz. 16 do jutra rano pojawi się silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

Najsilniejsze porywy będą wieczorem i początkowo w nocy.

Szczególnie dotyczy to powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski,Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.