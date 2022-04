Wypadek na DK-16 pod Olsztynem. Śmigłowiec zabrał poszkodowaną [ZDJĘCIA]

W poniedziałek (4 kwietnia) doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 16. Jedną osobę w stanie ciężkim przetransportowano śmigłowcem do szpitala.

Doszło do zdarzenia drogowego na DK-16 w pobliżu miejscowości Naglady (na 130 kilometrze drogi).

— Według ustaleń policjantów – 51-letni kierowca mazdy podczas manewru włączania się do ruchu i wyjeżdżając z drogi leśnej, nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w toyotę — poinformował rzecznik Komendy Miejskiej w Olsztynie, Andrzej Jurkun. — W wyniku zderzenia dwie osoby trafiły do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala trafił kierowca mazdy oraz 41-letnia pasażerka mazdy.

Świadek zdarzenia poinformował nas, że osoba zabrana śmigłowcem była w ciężkim stanie.

Kierowców przebadano alkomatem - byli trzeźwi. W ciągu najbliższych godzin na tym odcinku kierowców czekają spore utrudnienia w ruchu.