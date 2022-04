Postać w arabskim stroju o imieniu La'eeb oficjalną maskotką mundialu w Katarze

Organizatorzy piłkarskich mistrzostw świata w Katarze zaprezentowali oficjalną maskotkę imprezy. To postać w arabskim stroju o imieniu La'eeb, która ma utożsamiać cieszącego się grą zawodnika o wysokich umiejętnościach.

Trudno jednoznacznie przetłumaczyć to słowo La'eeb. Organizatorzy turnieju zachęcają, aby każdy patrząc na maskotkę, zinterpretował ją na swój sposób. La'eeb zachęca wszystkich do wiary w siebie, jego nierozłącznym hasłem jest "Teraz jest wszystkim" (Now is all). Ma to właśnie przynieść wszystkim ludziom na świecie radość z futbolu.

"Cieszymy się, że możemy przedstawić La'eeba jako oficjalną maskotkę pierwszych mistrzostw świata FIFA na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich. Maskotka wywodzi się naszej tradycji" - powiedział jeden z członków komitetu organizacyjnego MŚ Khalid Ali Al Mawlawi.La'eeb to ubrany w tradycyjny strój arabski postać, z której twarzy emanuje zadowolenie, a w lewym ręku trzyma piłkę. Jej młodzieńczy duch, wszędzie gdzie się pojawi, będzie szerzył radość i pozytywne emocje.

"Jesteśmy pewni, że fani na całym świecie pokochają tę zabawną postać. La'eeb będzie odgrywać kluczową rolę, ponieważ będzie angażować młodych i starszych kibiców w dopingowanie podczas meczów" – dodał Al Mawlawi.

Organizatorzy zapewniają, że wkrótce fani będą mogli pobierać GIF-y przedstawiające La'eeba za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do pobrania będą dostępne również wygaszacze ekranów do laptopów i telefonów komórkowych.

Mundial w Katarze odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.(PAP)