Olsztyn: Wjechał ogromnym dźwigiem na chodnik, który się zapadł. Został ukarany mandatem

Strażnicy miejscy z Olsztynie zostali wezwani do nietypowej interwencji. Kierowca ogromnego dźwigu wjechał na chodnik na ul. Warszawskiej. Jak można było się spodziewać, kostka brukowa pod ogromnym ciężarem się zapadła.

Strażnicy otrzymali zgłoszenie o ciężkim sprzęcie, który uszkodził chodnik przy ul. Warszawskiej. Na miejscu strażnicy stwierdzili dźwig, którego kierowca tak niefortunnie najechał na chodnik, że pod wpływem ciężaru zapadła się kostka brukowa.

Strażnicy sporządzili z interwencji dokumentację, która przekazana zostanie do zarządcy terenu. Na domiar złego ta sama osoba, ogradzając teren prowadzonych prac zagrodziła również taśmą drogę pożarową, nie mając na to zgody zarządcy tej drogi. Za to wykroczenie nałożony został mandat.