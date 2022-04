Zamienił drogie ubrania na karabin i moro

21-letni Lew Ulesow jeszcze niedawno był wziętym modelem. Teraz jest żołnierzem ukraińskiej armii.

Lew ma wykształcenie medyczne. Na froncie między innymi uczy żołnierzy pierwszej pomocy. Pomaga rannym. – Moim planem jest wygranie tej wojny. Mój plan polega na ratowaniu ludzi z gorących punktów, udzielaniu pierwszej pomocy i usuwaniu ciał z linii frontu – powiedział Ulesow dla angielskiej gazety The Daily Star.

Lew jest jednym z wielu ukraińskich celebrytów, którzy aktywnie walczą z rosyjskim agresorem

Iwan Łenio, lider zespołu Kozak System także chwycił za broń. – Znacie mnie osobiście i nie raz się widzieliśmy w Polsce na koncertach mojego zespołu Kozak System, których zagraliśmy w Waszym kraju ponad sto...Wiem, że duża pomoc z Polski trafiła już na Ukrainę. Dziękuję wam bardzo za to. Moi rodacy stali się wojownikami z największym złem na świecie – z Imperium Moskiewskim. Moskal nienawidzi wszystkiego, co ludzkie i jest cywilizowane. Rosja nienawidzi też waszego kraju, znacie to z własnej historii. Pomóżcie nam pokonać to Imperium ZŁA – napisał Łenio na początku marca na FB.

Igor Hrywna