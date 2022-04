Ważny głos w sprawie "szubienic"

Grupa działaczy opozycji antykomunistycznej zaapelowała do Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna o natychmiastową relokację Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Podpisali się pod nim ludzie stojący dzisiaj po różnych stronach politycznej barykady.

Olsztyn dn. 31 marca 2022 r.

Szanowny Pan

Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna



Szanowny Panie Prezydencie



Z zadowoleniem przyjęliśmy Pana deklarację, wyrażoną na konferencji prasowej, dotyczącą relokacji Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Jej bezwarunkowość i powołanie się na dramatyczne okoliczności napaści Rosji na Ukrainę pozwalały mieć pewność co do natychmiastowego działania z Pana strony.

Sprzyjała temu deklaracja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sfinansowaniu kosztów relokacji pomnika. Tymczasem konsultacje, które miały dotyczyć miejsca relokacji, okazały się dyskusją na temat kwestii jego przeniesienia.

Jeszcze tego samego dnia wydał Pan oświadczenie, zapowiadające obudowanie pomnika instalacją odwołującą się do solidarności z walczącą Ukrainą. Ale nie tylko. Nałożył Pan na siebie „obowiązek dbania o jego przekaz ideowy i wizerunkowy”.

Taka deklaracja nie wynika z żadnych przepisów prawa i zdumiewa w ustach prezydenta Olsztyna 33 lata po upadku komunizmu w Polsce. Tym bardziej gdy Pan, jako strażnik komunistycznego przekazu ideowego „szubienic”, składa do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o ich zasłonięcie do końca roku instalacją w barwach Ukrainy. Bez słowa na temat zapowiadanej relokacji.



Chaos i dezorientacja jakie wywołał Pan w tak krótkim czasie swoimi sprzecznymi posunięciami i sympatiami ideowymi nie pozwalają nam, członkom opozycji antykomunistycznej, dłużej milczeć. Teraz wiadomo, dlaczego przez tyle lat bronił Pan ideowego przesłania Pomnika Wyzwolenia Armii Czerwonej. Nie dopuszczając do jego przeniesienia, ani realizacji społecznego projektu „muzeum miejsca”, który miał na celu owo przesłanie zmienić. Baner z krasnoarmiejcem duszącym Ukrainkę tym bardziej musiał zniknąć.

Skojarzenie zbrodni Putina z czynami popełnionymi przez „wyzwolicieli” Olsztyna było nie do zniesienia. Lekarstwem na przeczekanie trudnych dla pomnika, wojennych czasów, ma być teraz urzędowe, niebiesko-żółte ubranko.



Panie Prezydencie. Trudno nam zrozumieć, a jeszcze trudniej tolerować to wszystko co Pan mówi i robi, aby nie wykonać jasno złożonej obietnicy relokacji pomnika. Nie możemy dopuścić, aby Pan, jako samozwańczy obrońca ideowego przesłania pomnika czerwonych oprawców, w ten sposób „rozsławiał” nasze miasto.

Sprawy zaszły tak daleko, że wymagają natychmiastowego działania.

Także refleksji osób, środowisk i instytucji, które stanęły z Panem ramię w ramię w obronie dzieła Xawerego Dunikowskiego, wierząc, że chodzi o wartości artystyczne i historyczne. Szczególnie mamy tu na myśli radnych Olsztyna, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu pomnika oraz władze Instytutu Północnego.

Mamy także nadzieję, że Pana wniosek skierowany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spotka się z odmową, o co zwrócimy się w oddzielnym piśmie.

Jedyne, co można i należy w tej sytuacji zrobić, to natychmiastowa i bezwarunkowa realizacja publicznie złożonej przez Pana obietnicy relokacji Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej.

Usilnie o to do Pana apelujemy.

Bogdan Bachmura – aresztowany w stanie wojennym

Wojciech Ciesielski – internowany w stanie wojennym

Andrzej Gierczak – internowany i aresztowany w stanie wojennym

Danuta Gulko – skazana w stanie wojennym

Władysław Kałudziński – internowany w stanie wojennym

Tadeusz Kotowicz – internowany w stanie wojennym

Wojciech Kozioł – internowany w stanie wojennym

Tadeusz Lubaszewski – internowany w stanie wojennym

Józef Lubieniecki – internowany w stanie wojennym

Maria Meissner – represjonowana w stanie wojennym

Irena Michalska - internowana w stanie wojennym

Wiesław Moszczyński – internowany w stanie wojennym

Leszek Naworski – internowany w stanie wojennym

Teresa Niczyperowicz – represjonowana w stanie wojennym

Piotr Niczyperowicz – internowany w stanie wojennym

Wiesław Nidziński – internowany w stanie wojennym

Anna Niszczak – skazana w stanie wojennym

Maria Pawlak – aresztowana w stanie wojennym

Janina Pawlicka – internowana w stanie wojennym

Tadeusz Poźniak – skazany w stanie wojennym

Marek Przybysz – represjonowany w stanie wojennym

Teresa Stefanowicz – działaczka opozycji antykomunistycznej

Zbigniew Surowiec – internowany w stanie wojennym

Jerzy Szmit – internowany i aresztowany w stanie wojennym

Stefan Śnieżko – internowany w stanie wojennym

Irena Telesz – działaczka opozycji antykomunistycznej

Halina Teodorowicz – internowana w stanie wojennym

Adam Tołkacz – internowany w stanie wojennym

Zenon Złakowski – działacz opozycji antykomunistycznej

Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Warmińsko – Mazurskiego

„Pro Patria”