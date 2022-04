Radni chcą odwołać Jarosława Babalskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Jarosława Babalskiego to inicjatywa radnych koalicji rządzącej. Ich zdaniem zachowanie radnego z ramienia PiS jest skandaliczne i psuje od wizerunek Rady Miasta jak i samego Olsztyna w całej Polsce.

We wniosku, który wpłynął do przewodniczącego Rady Miasta Roberta Szewczyka możemy przeczytać, że:

Radny Jarosław Babalski wielokrotnie przez swoje zachowanie i wypowiedzi naraził dobre imię rady Miasta Olsztyna. Przykładem może być nazywanie "opłakiwaniem krętacza" udziału olsztynian w spotkaniu oddającym hod zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi w trzecią rocznicę jego śmierci. Na podobną ocenę zasługuje publiczna krytyka stanowiska Rady Miasta "w sprawie poparcia dla stanowczych działań władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz ochrony niepodległości Ukrainy przed agresją" oraz odmawianie Radzie prawa do zabierania głosu w tej sprawie. Ponadto pan Jarosław Babalski swoimi wypowiedziami w trakcie sesji i posiedzeń komisji nagminnie obrażał pracowników Urzędu Miasta.

Zadzwoniliśmy do radnego Jarosława Babalskiego, ten jednak nie chciał komentować sprawy odsyłając nas do przewodniczącego Rady Miasta Roberta Szewczyka.

— Uważam, że jako przewodniczący Rady Miasta nie powinienem zabierać głosu w tej sprawie. To czy radni chcą aby Jarosław Babalski dalej był wiceprzewodniczącym pokaże głosowanie — powiedział nam krótko Robert Szewczyk.

— Takie zachowanie nie przystoi wiceprzewodniczącemu, stąd ten wniosek — komentuje wiceprzewodniczący Zbigniew Dąbkowski, wieloletni przewodniczący Rady Miasta — Radnych sami wybierają obywatele, więc to ich decyzja ale wiceprzewodniczących wybieramy my, dlatego teraz uważamy, że wybór na tą funkcję Jarosława Babalskiego był błędem. Zachowanie radnego jest karygodne i negatywnie wpływa na wizerunek Rady Miasta. W swoich wypowiedziach jest agresywny i roszczeniowy, nie możemy patrzeć na to obojętnie — komentuje radny.

— Docierały do nas sygnały z całej Polski, że radny Jarosław Babalski psuje wizerunek Rady Miasta Olsztyna — przyznaje radny Łukasz Łukaszewski — Nie możemy sobie pozwolić na określenia typu "radni Olsztyna nie chcą potępić ataku na Ukrainę", stąd nasza stanowcza reakcja.

Po stronie radnego Jarosława Babalskiego staje Radosław Nojman, przewodniczący klubu radnych PiS, w którym miejsce zajmuje obecny wiceprzewodniczący.

— W mojej ocenie, Jarosław Babalski bardzo dobrze pełni swoją funkcję. To jeden z najaktywniejszych radnych, można powiedzieć patrzący na ręce Prezydentowi Olsztyna oraz radnym koalicji współzarządzającej naszym miastem, a to na pewno wielu się nie podoba. I to w tym kontekście rozpatruję próbę jego odwołania. Swoją drogą uważam, że pozbawienie najliczniejszego, opozycyjnego klubu stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna dobitnie pokaże sposób traktowania radnych mających często zdanie odmienne od większości — skomentował Radosław Nojman, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Olsztyna.

Wszystko wskazuje na to, że kariera Jarosława Babalskiego jako wiceprzewodniczącego Rady Miasta może wkrótce dobiec końca. Wielu radnych z którymi rozmawialiśmy w przyznało, że będą głosować za odwołaniem go ze stanowiska. Głosowanie, które odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta będzie tajne, wiec poznamy tylko procentowe wyniki.

Jeśli faktycznie Jarosław Babalski zostałby odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego, to nadal będzie pełnił funkcję radnego. Znacznemu uszczupleniu ulegnie jednak jego honorarium. Obecnie jako wiceprzewodniczący co miesiąc otrzymuje ponad 3900 zł diety. Jeśli wniosek koalicji rządzącej zostanie przegłosowany, wtedy będzie zarabiał ponad 500 zł mniej. Zapytaliśmy przewodniczącego klubu radnych PiS, Radosława Nojmana, czy po ewentualnym odwołaniu Jarosława Babalskiego wystawią innego kandydata na tą funkcję. Radny nie chciał nam jednak zdradzić swoich planów, tłumacząc to tym, że jest na to zdecydowanie za wcześnie.

Karol Grosz