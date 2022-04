Centrum Olsztyna zakorkowane. Zderzenie autobusu z samochodem osobowym

Dziś (czwartek 31 marca) około godz. 18 na ul. Kościuszki w Olsztynie w pobliżu Skweru Wakara doszło do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z samochodem osobowym.

W miejscu zdarzenia tworzą się korki. Możliwe są również opóźnienia w kursach niektórych autobusów czy tramwajów. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia próbują ustalić dokładny jego przebieg.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 40-letnia kobieta kierująca osobowym fordem nie zastosowała się do zakazu skrętu w lewo i uderzyła w autobus komunikacji miejskiej — mówi sierż. szt. Andrzej Jurkun z KMP w Olsztynie — Kobieta trafiła na obserwację do szpitala. Z powodu rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Miejsce zdarzenia jest już przejezdne.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.