Polska wciąż czeka na decyzję ws. Krajowego Planu Odbudowy. W przyszłym tygodniu, 9 kwietnia, do Warszawy przyjedzie szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen.

Dziennikarze RMF FM ustalili nieoficjalnie, że w związku z wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w Warszawie, może zostać zatwierdzony polski Krajowy Plan Odbudowy.

Chodzi o 36 mld euro, które będą dostępne w postaci 24 mld euro w ramach grantów oraz o 12 mld euro, które pochodzić będą z części pożyczkowej – informuje RMF FM.

Szefowa KE Ursula von der Leyen przyjedzie do Warszawy w sobotę 9 kwietnia na wydarzenie pod hasłem "Stand Up For Ukraine - Razem dla Ukrainy", które ma być podsumowaniem działań pomocowych.

Müller o KPO: zielone światełko kilka razy zmieniło kolor

W kontrze do tych ustaleń stoją dzisiejsze słowa rzecznika rządu Piotra Müllera, który powiedział: "Jestem naprawdę bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, bo już kilka razy było zielone światełko i później niestety zmieniło kolor".

W tej chwili nie ma już takiego znaczenia, czy decyzja dot. KPO zapadnie teraz, czy za kilka tygodni, ponieważ KE nie wypłaca już zaliczek, tylko pieniądze za zrealizowane inwestycje.

Polski Krajowy Plan Odbudowy został złożony w Brukseli w zeszłym roku. Polska, na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, ma mieć do dyspozycji 23,9 mld euro w ramach grantów oraz 11,5 mld euro w ramach pożyczek.