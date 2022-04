Program pomocy dla seniorów w Olsztynie

Olsztyńscy radni zdecydowali w środę (30 marca) o wprowadzeniu programu osłonowego skierowanego do osób starszych mieszkających w stolicy Warmii i Mazur.

Program skierowany jest do 65-latków i starszych. Tych — jak wynika z danych statystycznych za 2021 rok — w Olsztynie jest niemal 22 proc. Natomiast spośród wszystkich korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie — 16,5 proc.

— Program skierowany jest do seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia — mówi Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. — Ale także do prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są jednak w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy wsparcia w zakresie pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariuszy. Drugi natomiast koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. "opieki na odległość", czyli teleopieki.

Wśród wielu zadań, pierwsza propozycja zakłada uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy. Ma być też wsparciem w dostępie do opieki zdrowotnej. Drugie natomiast — teleopieka — jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami czasowo lub stale wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia, jak np. upadek, awaria czy pożar — wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy znajdujący się na opasce, aby w ciągu kilku sekund połączyć się ze stale gotową do interwencji centralą.

— Programem ma zostać objętych w 2022 roku łącznie 200 seniorów, po 100 w każdym module — informuje dyrektor Skaskiewicz. — Jeśli brakowałoby chętnych w jednym z nich, możliwe jest zwiększenie liczby uczestników drugiego.

W 2021 roku bezpłatną teleopiekę zapewniono 45 osobom, natomiast wsparciem wolontariuszy objęto 26 starszych olsztynian.

źródło: UM w Olsztynie