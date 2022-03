Minister Czarnek: 3,5 tys. ukraińskich nauczycieli zgłosiło chęć pracy w polskich szkołach

3,5 tys. ukraińskich nauczycieli zgłosiło chęć pracy w polskich szkołach – poinformował w środę szef MEiN Przemysław Czarnek.

Zaznaczył, że Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających ułatwić funkcjonowanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudnianie w placówkach edukacyjnych obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po rosyjskiej inwazji.

Minister Czarnek poinformował na konferencji prasowej w środę, że w polskich szkołach jest już 150 tys. dzieci z Ukrainy. "Przytłaczająca większość to są dzieci zapisane do szkół podstawowych; dwadzieścia kilka tysięcy to dzieci w polskich przedszkolach, a pozostała część - w szkołach ponadpodstawowych" - powiedział.

Szef MEiN zaznaczył jednak, że zdecydowana większość dzieci przybyłych z Ukrainy nie trafiła jeszcze do polskiego systemu oświaty, a część z nich zdalnie uczęszcza do szkół ukraińskich; te dzieci, jak wskazał, są zwolnione z polskiego obowiązku szkolnego.

"Żeby były warunki techniczne do tego, żeby łączyć się z Ukrainą, z klasami ukraińskimi, stworzyliśmy akcję +Szkoła dla was+” – mówił.

"W ramach tej akcji zebraliśmy już kilka tysięcy sztuk używanego sprzętu komputerowego, który jest czyszczony, a następnie za pośrednictwem współpracujących z nami fundacji (…) będzie dystrybuowany wszystkim tym ukraińskim dzieciom, które tego sprzętu (…) na co dzień potrzebują, by łączyć się z ukraińskimi klasami" - mówił Czarnek.

Akcja "Szkoła dla Was" - jak wskazał - to przedsięwzięcie MEiN i partnerów, m.in. Poczty Polskiej. Ma ona – jak mówił – służyć "elastycznemu zaopiekowaniu dziećmi ukraińskimi w systemie polskim, bądź ukraińskim".

Szef MEiN poinformował, że funkcjonuje formularz dla ukraińskich nauczycieli chcących pracować w Polsce. "Formularz wypełniło dotychczas 3,5 tys. nauczycieli, którzy zgłosili chęć otrzymania takiej oferty" – podał.

"Mamy też ponad tysiąc wolontariuszy, którzy chcą w ramach swojego wolnego czasu służyć również w polskich szkołach,. Głównie w oddziałach przygotowawczych" – dodał.

Minister przekazał ponadto, że trwa kurs przygotowawczy języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich, którzy chcą zatrudnić się w szkole w najbliższej przyszłości. "Ponad tysiąc osób zapisało się do tej pory w Ośrodku Rozwoju Edukacji na ten kurs. Kurs ruszył od poniedziałku i jest prowadzony w godzinach wieczornych" – wskazał. (PAP)