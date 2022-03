Kolejki przed placówkami PKO BP

14 gr za jedną hrywnę dostaną Ukraińcy, który ustawili się w piątek przed wybranymi placówkami PKO BP, żeby wymienić przywiezione pieniądze na walutę, w której mogą w Polsce coś kupić. To kurs taki sam jak przed wojną.

W piątek przed placówkami PKO BP ustawiły się duże kolejki tych Ukraińców, którzy chcą wymienić swoją walutę. Żeby to zrobić, muszą się wylegitymować ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 2016 r. w wersji plastikowej - paszportem wewnętrznym albo ukraińskim paszportem zagranicznym. Wymienić można do 10 tys. hrywien na jedną osobę.



Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO Bank Polski, jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. W celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób kurs hrywny ustalany jest w zaokrągleniu do pełnych groszy.

Wymiana hrywny (UAH) na złote (PLN) odbywa się w wybranych placówkach

Zasady wymiany

Hrywny (UAH) może wymienić osoba, która skończyła 18 lat i ma dowód ukraiński w wersji plastikowej wydany po 2016 r. (paszport wewnętrzny) lub ukraiński paszport zagraniczny, w wybranych placówkach PKO BP-tu lista:https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/wojna-ukraina-informacje-dla-klientow/

Jak wymienić hrywnę (UAH) na złote (PLN)?

W wybranych placówkach wydzielono osobne stanowiska tylko do wymiany hrywien (UAH)

Należy przyjść osobiście z dowodem ukraińskim w wersji plastikowej wydanym po 2016 r. (paszport wewnętrzny) lub z ukraińskim paszportem zagranicznym.

Wymienić można banknoty o nominałach 100 hrywien (UAH) i wyższe.

Jedna osoba może wymienić łącznie maks. 10 tysięcy hrywien (UAH) – można wymieniać kilka razy do maksymalnej kwoty ww. limitu.

Program wymiany hrywien na złote to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Banku Ukrainy - PKO Bank Polski pełni w nim rolę operatora.